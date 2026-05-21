徐旭東續請假 裕民副董、徐旭東獨子徐國安主持股東會

裕民副董事長徐國安主持股東會。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝航運裕民今日舉行股東會，遠東集團董事長、裕民董事長徐旭東續請假，由裕民副董事長、徐旭東獨子徐國安主持。徐國安表示，今年全球散裝市場仍波動，但因市場結構性轉型的帶動，復甦動能持續升溫。

裕民總經理王書吉表示，散裝市場基本面是好的，雖有天候、法規、地緣政治的影響，但因地緣政治，讓很多國家提高戰略產品，盡量存貨，例如中國鋼鐵進口相當多，各國也積極建立糧食存貨等，進而帶動散裝市場需求，未來二到三年散裝市場會維持很健康的狀況。

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裕民指出，根據全球航運研究機構Clarksons最新預估，雖然船舶名目供給成長仍略高於需求成長，但在長航程化趨勢及地緣政治因素影響下，市場有效運力實質收緊，帶動產業基本面持續改善。今年開年運價更打破過往季節性偏弱慣例，其中海岬型（Capesize）船舶運價表現領先，顯示市場結構與信心已明顯轉強，而西非西芒度鐵礦開發及幾內亞鋁土礦出口增長，持續帶動長航線運輸需求，顯著推升延噸海浬成長，成為支撐大型散裝船市場的重要動能。此外，全球供應鏈重組、能源替代需求增加，以及戰後重建需求，也持續支撐運輸需求。

在供給面方面，雖然整體船舶供給表面上仍偏寬鬆，但有效運力將持續受到限制。2026年預計將有超過3000艘船舶進入第三次特檢高峰，長時間進塢維修將壓抑短期市場供給。同時，在環保法規趨嚴、老舊船舶占比提升，以及新船訂單仍處歷史低檔等因素影響下，市場運力擴張速度有限，有助支撐整體運價水準。裕民表示，受惠於鐵礦石與穀物運輸需求回暖，加上船舶供給增速受限，2026年BDI指數已呈現回升趨勢，在市場基本面持續優化下，散裝航運市場正逐步脫離景氣谷底，邁入結構性復甦階段。

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