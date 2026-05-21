Google進入「動口不動手」時代！AI幫你寫文件、整理筆記還能找信件

Google Docs升級「AI口述秘書」，用說的也能自動變成完整文章。（截自官方部落）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著生成式AI快速進化，「動口不動手」的工作模式，正逐漸走進日常。從搜尋資料、整理筆記，到撰寫文章與管理信件，Google如今正試圖把「語音」變成下一代AI工作介面。

在今年登場的Google I/O 2026開發者大會上，Google一口氣替Gmail、Google Docs與Google Keep加入全新對話式語音AI功能。其中最受矚目的，莫過於Google Docs推出的「Docs Live」，以及Google Keep新增的「Talk to Keep」，兩者都主打：使用者只要開口說話，AI就能自動幫忙整理思緒、生成內容，甚至完成後續工作流程。

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大眾使用ChatGPT或Gemini等生成式AI工具時，雖然已能快速產生大量文字，但往往還是需要反覆調整提示詞（Prompt），才能得到理想結果。如今，Google希望進一步把流程簡化，讓使用者不需要再坐在空白文件前苦思，只要直接「講出來」即可。

其中，Docs Live被Google定位為結合「語音秘書」與「AI編輯助手」的新工具。使用者可直接透過語音建立與編輯文件，即使只是語無倫次、想到哪講到哪的碎念，AI也能在背景自動整理架構、製作大綱、調整語氣，甚至生成完整初稿。

此外，只要使用者授權，Docs Live還能進一步讀取你的Gmail、雲端硬碟、Google Chat和網路中相關資訊，自動擷取細節，協助完善內容。無論是撰寫演講稿、企劃書，還是整理會議想法，都能透過「用講的」快速完成。

除了 Docs Live，Google此次另一項受到關注的新功能，則是 Google Keep 的「Talk to Keep」。過去語音筆記大多只是單純的「語音轉文字」，使用者講了什麼，就會被原封不動記錄下來，包括口誤、贅字、結巴，甚至講到一半突然改變想法的內容。

但Talk to Keep則導入Gemini AI模型，標榜讓不只是「聽見」，而是真正「聽懂」使用者凌亂的思緒。

Google將其定位為「思緒清理（Brain Dump）的數位整理師」，使用者一邊走路、一邊對手機碎碎念時，AI 會自動過濾「呃、那個、然後」等語助詞，同時修正講到一半突然改口的內容。

此外，由於功能與Google Workspace深度整合，未來使用者在Keep裡口述的內容，也能進一步授權給Gmail生成郵件草稿，或交由Gemini AI代理，自動加入Google Calendar行程。

除了文件與筆記功能外，Google也同步推出「Gmail Live」，讓使用者能直接透過語音搜尋收件匣。例如只要開口問：「我的航班登機門在哪？」或「這週孩子學校有什麼活動？」AI就能即時搜尋信件並快速回答。

Google表示，包括Docs Live、Talk to Keep與Gmail Live等新功能，今年夏天將率先提供給 Google AI Pro與 Ultra訂閱用戶，同時也會向Google Workspace企業客戶推出預覽版。

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