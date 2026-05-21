出口管制重塑市場 黃仁勳：中國AI晶片市場已拱手讓給華為

輝達執行長黃仁勳。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳表示，隨著美國出口管制持續重塑全球AI半導體格局，輝達基本上已經將中國AI晶片市場拱手讓給華為。

黃仁勳在接受《CNBC》訪問時表示，中國的需求非常大。華為非常強大，他們去年業績創下紀錄，且很有可能，接下來這一年再創非凡業績，他們本土的晶片公司生態系統也發展得相當不錯，因為輝達已經撤出了那個市場。

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黃仁勳直言，輝達基本上已經將那個市場拱手讓給了華為。

這些言論凸顯了華府收緊對先進AI晶片的出口限制，如何加速北京推動半導體自主發展的腳步。此前，中國市場曾佔輝達資料中心收入的至少3分之1，然而，川普在4月告知輝達，該公司要出口到中國或其他少數國家需申請許可，使得輝達實際上已無法進入這一市場。

對於中國市場近期重新開放的前景，黃仁勳持謹慎態度，並稱，輝達已告知投資人，對於向中國銷售先進晶片的出口許可，不要抱有任何期望。

黃仁勳表示，自己沒有抱著任何期待，包括輝達所有預測、數據，並向所有分析師和投資人都表明，不投資、不抱任何期待。不過，黃仁勳補充，如果情況好轉，輝達仍願意重返中國市場，公司在那裡擁有大量客戶，也有許多合作夥伴。

美國總統川普上週訪問中國，黃仁勳在最後一刻才被邀請同行。但這次訪問並未明確說明，輝達的H200晶片是否能進入中國市場。《路透》上週報導稱，包括阿里巴巴、騰訊在內的一些中國企業已獲得美國商務部批准，可以購買H200晶片。

不過，一名美國貿易代表透露，晶片出口管制並非上週美中會談的討論內容，這表明大幅放鬆對H200銷售的限制可能仍遙遙無期。

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