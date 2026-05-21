國際油價暴跌6％！川普一句話震撼市場 伊朗戰局恐迎大轉折

國際油價週三（20日）下跌約6%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trump）表示，美國與伊朗的談判已進入最後階段後，國際油價週三（20日）下跌約6%。不過，由於中東地區供應中斷仍在持續，投資人對和平談判結果依然保持警惕。

布蘭特原油期貨收跌6.26美元，跌幅5.63%，報每桶105.02美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨下跌5.89美元，跌幅5.66%，報每桶98.26美元。

川普表示，與伊朗的談判已進入最後階段，但他也警告，除非伊朗同意達成協議，否則將面臨進一步攻擊。

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）則表示，伊朗已準備好與其他沿岸國家合作，制定安全航運通行協議，但未進一步透露細節。

儘管出現進展跡象，但部分市場參與者與分析師，對談判結果以及全球供應緊張局勢仍保持戒心。他們認為，即使美國與伊朗達成協議，供應吃緊的情況仍可能持續。

Again Capital合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示：「如今對這些聲明都必須抱持保留態度，但市場也迅速對此作出反應，開始提前反映局勢有望解決的希望。」

花旗（Citi）分析師週二表示，他們預期布蘭特原油短期內將升至每桶120美元，並指出市場低估了供應長期中斷的風險。而伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）則估計，若荷姆茲海峽持續大致封閉至年底，油價甚至可能逼近每桶200美元。

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