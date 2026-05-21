退休後越過越窮？專家點名 「4大失控支出」正掏空你的存款

為何退休金總是不夠用？日專家指出，問題可能出在這4種花費。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人以為，退休後最大的風險是「沒收入」，但真正讓不少長輩晚年財務快速惡化的原因，往往是那些看似日常、卻會長期吞噬現金流的固定開銷，若不及早調整，老後財務壓力可能會不知不覺持續惡化。

日本專家指出，許多人退休後開始領退休金，但只剩下工作時期的60-70%，如果仍維持過去的消費模式，很容易陷入「存款一直在掉，卻不知道錢花去哪裡」的狀態，有4類支出特別容易在退休後失控，甚至讓退休生活一步步走向貧困，包括汽車相關支出、醫療費用與衝動購物，以及對子女和孫子女的經濟援助。

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其中最容易失控的，就是汽車相關支出。很多退休族仍擁有多輛車，卻不常使用，就會持續產生不必要的開支。問題在於，養車成本並不只有車貸，還包括停車費、保險、汽車稅、保養、驗車與油錢等長期支出。

專家建議，如果使用頻率不高，應盡量縮減車輛數量，建議減少到剩下一輛車，同時，也建議優先保留油耗低、維護成本較低的小型車或輕型車，才能有效降低退休後固定支出壓力。

第二個容易失控的項目，是醫療費。隨著年齡增加，頸椎、腰部、膝蓋等慢性問題，以及高血壓、糖尿病等慢性病，往往讓醫療支出逐年增加。雖然有健保給付、自費只占看診金額的1至3成，但70歲後實際自付金額仍可能高達數百萬日圓。

根據日本厚生勞動省統計，一個人一生平均醫療費約為2900萬日圓（約新台幣576萬元），其中70歲後就占了將近一半、約1361萬日圓（約新台幣270萬元）。

專家認為，退休後最重要的理財之一，其實是健康管理，例如定期健康檢查、維持運動習慣、增加肌力與柔軟度，都可能有效降低未來醫療支出。

欲於第三個最容易讓退休族財務失控的，則是衝動購物。據報導，許多人還未退休、仍在工作時，即使偶爾亂買東西，通常還能靠每個月的薪水彌補；但退休後，如果收入主要依賴退休金，這些消費其實就是直接消耗存款。

專家示警，最危險的是「這類支出往往不大，因此容易被忽略」，但長期累積後，會讓退休金快速縮水。因此建議，可以提前設定零用金預算，或建立「想買東西時先等一天」等規則，降低衝動消費機率。

第四個常被忽略的財務黑洞，則是對子女與孫子的援助。許多長輩會在孩子結婚、生產、升學、生日、聖誕節等時刻持續給予金援，若長期沒有設定上限，很容易打亂退休生活的現金流。專家提醒，如果退休資金本身並不充裕，就應該提前設定每年可支援的金額範圍，而不是無限制地持續補貼。

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