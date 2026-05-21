不等伊朗開荷姆茲了！阿聯新輸油管道已蓋好一半 明年上線

伊朗自3月初以來封鎖了荷姆茲海峽，導致阿聯及其他波斯灣阿拉伯產油國的石油與天然氣出口受阻。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國（UAE）國營石油公司「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）執行長賈比爾（Sultan Al Jaber）週三（20日）表示，阿聯已完成第二條繞過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）輸油管線近50%的建設工程。這條輸油管對阿聯尋求避開荷姆茲海峽、盡可能直接從阿曼灣沿岸出口原油，相當重要。

《CNBC》報導，由於伊朗戰爭爆發，阿聯已加速推進該條輸油管線項目建設，預計將於2027年投入營運。據稱，這條新管線將使ADNOC透過富查伊哈（Fujairah）港口的出口原油的能力翻倍。富查伊哈位於阿曼灣（Gulf of Oman），地點就在荷姆茲海峽之外。

請繼續往下閱讀...

伊朗自3月初以來封鎖了荷姆茲海峽，導致阿聯及其他波斯灣阿拉伯產油國的石油與天然氣出口受阻。阿聯目前已透過既有管線，將部分石油出口改道至富查伊哈；現有的管線每日最大輸送能力為180萬桶。

賈比爾表示，目前全球太多能源供應，仍然必須通過少數幾個咽喉要道，而荷姆茲海峽遭封鎖，已引發史上最嚴重的能源供應中斷危機，全球已有超過10億桶石油供應消失；而荷姆茲海峽每多封鎖一週，全球還會額外損失近1億桶原油供應。

賈比爾分析，即便衝突立刻結束，全球石油流量至少也需要4個月時間，才能恢復至正常水準的80%；而要完全恢復正常，恐怕得等到2027年第一季或第二季。

賈比爾強調，荷姆茲海峽遭封鎖不只是經濟問題，「事實上，當世界接受單一國家可以挾持全球最重要的海上航道時，這將開創一個極度危險的先例。」

美國能源部長萊特（Chris Wright）上週五（15日）接受《CNBC》專訪時表示，在伊朗戰爭之後，隨著波斯灣國家加速建設繞過荷姆茲海峽的輸油管線，荷姆茲海峽對全球能源市場的重要性將逐漸下降。萊特在談到荷姆茲海峽封鎖時說：「這是一張只能打一次的牌，未來能源將會有其他路線能夠離開波斯灣。我們將看到荷姆茲海峽的重要性逐漸下降，但不會看到這些國家的能源生產與能源供應重要性下降。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法