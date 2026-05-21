郭智輝：軍購案卡關 無人機產業如何起飛？

前經濟部長郭智輝指出，在台灣政治性杯葛變成常態下，政策不確定性將對產業帶來巨大風險。（資料照）

〔記者歐祥義／台北報導〕前經濟部長郭智輝表示，立法院日前通過七千八百億元的《國防特別條例》，但原規劃中三千三百多億元的無人載具與反制系統預算卻被全數刪除。這對國內無人機產業直接造成的影響是訂單延後、投資停滯，最後導致人才流失；業者原本預期的政府採購若無法如期落地，恐將出現產能空轉與現金流壓力。在台灣政治性杯葛變成常態下，政策不確定性將對產業帶來巨大風險。

在當前的政治氛圍中，行政部門難以期待在野黨的善意。郭智輝認為，認為合理的手段是同步將產業需求、規格、驗證與採購制度，重新整合成一套能持續運作的系統。為強化無人機產業發展，行政院已提出6年442億元、跨部會統籌、測試場域、法規修訂與公部門採購等方向。政府願意帶頭發展關鍵戰略產業固然是件好事，但問題在於能否落實成制度，而不是停留在政策宣示的狀態。

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郭智輝表示，將從六個方向，提供一些制度面的思考。

第一、把需求從「單一大案」拆解為「可持續的多層次來源」。

國防採購當然重要，但若一切都倚賴特別預算，產業就會被綁在政治週期上。較務實的作法是把需求分散到年度預算與共同供應契約中，優先處理偵察、巡檢、災防、警政、農業、港務等可快速驗收的應用場景，讓政府成為業者首批穩定的客戶。

行政院已推動遙控無人機採購作業指引與公部門共同採購機制，下一步應加速把這些制度變成各部會的標準流程，避免每一次採購都重新議價、重新定規格、重新等待立法共識。

第二、行政部門的角色不該只是「買設備」，而是「建立市場規則」。

先進產業最怕的是規格碎片化，今天一個部會要一種格式，明天另一個單位又要不同通訊協定，廠商為了滿足客製化，反而失去規模量產能力。政府應該以平台思維制定無人機的共同技術標準，至少在飛控、資安、通訊、電池、酬載與維修介面上建立可互通規範，讓本土廠商在同一套架構中競爭。

十多年前聯發科在中國推出的白牌手機公板、五、六年前鴻海布局的電動車「MIH 開放平台」，都是值得跨產業借鏡的成功經驗。有了公定標準，不但能降低採購摩擦，也能把台灣從「零件代工」推向「整合方案提供者」。

第三、民間業者不能只等政府訂單，必須主動把自己改造成「可出口、可合作、可驗證」的供應體系。

台灣廠商真正的優勢，不是超大規模量產，而是電子、ICT、精密製造與系統整合能力。業者應將重心從單一機型銷售，轉向模組化平台、軟硬整合、後勤維保與任務解決方案。

國際買家買的不是一架無人機，而是一套「可用、可修、可升級」的系統。若能與國際品牌、歐洲民主供應鏈、美國系統商建立聯合開發與共同認證，台灣就能避免在價格戰中消耗。

第四、產業必須正視認證與信任成本。

無人機不是一般消費電子產品，它同時涉及資安、供應鏈可信度與飛行安全。台灣若要走向國際，不能只靠「做得出來」，更要能「長期穩定供應」。

業者應提早投入型式認證、測試標準、資安驗證與維修記錄管理；行政部門則應提供測試場域與認證輔導。經濟部規劃中的十八處測試場域、中科院民雄院區與沙崙、六甲無人化實驗室，價值不在硬體本身，而在它們是否能真正成為「降低產業邁向商業化門檻」的基礎設施。

第五、建立透明的採購與驗證制度，是產業長期信任的基礎。

共同供應契約、公開規格、認證輔導、第三方驗收，這些制度設計本身就是讓「採購過程經得起檢驗」的最好答案。當每一筆採購都能依循公開、可追溯的標準執行，無論誰執政、誰在野，產業政策都能持續累積，不必每一次都從頭爭辯。

第六、要把無人機產業視為「五到十年的工業基礎」，不是「一次性的戰略奇蹟」。

行政部門要提供穩定需求、統一標準、加速認證；民間產業要努力達到整合技術、建立品牌、打進國際供應鏈。行政院已核定六年442億元的「無人載具產業發展統籌型計畫」，目標2030年產值突破400億元。這是一個方向正確的長期框架。下一步要做的，是讓這個方向不因任何單一預算案的進退而中斷。

郭智輝在經濟部任內曾推動成立無人機產業聯盟、組成「無人機國家隊」，深感台灣有好的技術、強大的製造能力，但卻欠缺讓技術能規模化、商業化、能持續走向國際市場的制度環境。產業政策的成敗，從來不是看一年編了多少預算，而是看十年後我們留下了什麼樣的制度、培養了什麼樣的廠商、累積了多少別人拿不走的技術與信任。

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