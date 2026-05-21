年收192萬存款卻只有30萬！他給老婆管錢30年、打開存摺當場絕望

在規劃未來生活時，退休後的資金管理至關重要。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少家庭由夫妻一方負責管理財務，若沒有定期檢視不僅可能衍生糾紛，也可能造成退休計畫崩塌。日本一名年收入950萬日圓（約192萬元新台幣）、在大型製造商任職的58歲男子Takashi（タカシ、化名），在距離退休還有2年的時間，向負責家計管理的57歲妻子NAOMI（ナオミ、化名）確認目前的存款時，竟意外發現只有150萬日圓（約30.34萬元新台幣），一問才發現，NAOMI因為覺得「投資很可怕」沒有參與，長期只購買低利率的儲蓄型保險，難掩失望的他因此不滿質問，NAOMI則反駁Takashi只負責賺錢，從來沒有想過了解家庭的辛苦，Takashi反省後對此深切檢討，如今夫妻倆重新開始「過晚的老後資金準備」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，Takashi結婚30年以來，將家計管理完全交給妻子NAOMI，如他把薪轉戶給妻子管理，自己每月僅領取6萬日圓（約1.21萬元新台幣）零用錢。Takashi將金錢視為「妻子的領域」，因此甚至不知道目前到底有多少儲蓄。

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隨著兒子因出社會而搬出家中，Takashi為了考慮退休而提出「想確認一下我們現在的老後資金有多少」時，結果NAOMI露出些許尷尬表情，將數本存摺放在桌上。

打開存摺後，所有帳戶加總起來，餘額僅約150萬日圓。看到低於預期的金額，Takashi難掩動搖，向NAOMI詢問原因後得知，她幾乎只加入低利率的「儲蓄型保險」，對於日本社會上火熱的NISA（日本少額投資免稅制度）與iDeCo（個人型確定提撥年金），她則因「投資很可怕」而完全沒有參與。

此外，為因應近期物價上漲與兒子的教育費支出，家庭收支出現赤字時，長期以來都是靠Takashi的獎金補貼，形成如走鋼索般的家計管理方式。

Takashi以強硬語氣責備妻子：「才150萬日圓？我每個月這麼努力工作，為什麼只剩這一點？」然而，NAOMI也不再沉默。她含淚表示：「我也沒有過奢侈生活。你只是負責賺錢，從來沒有想過了解家庭的辛苦。」

面對妻子的反駁，Takashi陷入深刻反省，妻子確實沒有買名牌，意識到自己只是認為「每月有給生活費就沒問題」，陷入思考停止，對家庭財務狀況視而不見。Takashi反省地說：「我沒有責備妻子的資格。將家計全部交出去、並且漠不關心的人也是我自己。」

目前，Takashi在假日時與妻子共同討論老後資金，並重新檢視家庭收支。雖然距離退休金發放還有2年，要挽回失去的時間並不容易，但兩人終於建立起平等面對金錢的關係，並開始遲來的老後資金準備。

報導提到，即使收入再高，若夫妻雙方不平等討論金錢問題、持續思考停滯，最終仍可能在接近老後時，面臨「嚴重資金不足與極大焦慮」

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