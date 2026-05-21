1600萬不想留給子女！71歲退休阿公：錢要用來享受自己的人生

隨著高齡化社會來臨，如何管理退休資產成為熱門議題。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會來臨，如何管理退休資產成為熱門議題。日本一位71歲退休阿公Hiroshi（ヒロシ、化名），以「花光所有存款」的新穎理財方式獲得關注，他表示，自己希望在離世前，將約8000萬日圓（約1619萬元新台幣）的金融資產盡量使用完，他的觀念是「金錢是用來徹底享受自己人生的工具」，也不想在親子關係中互相依賴，女兒和他借錢時，甚至還會寫借貸契約，展示了另一種老後人生。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，Hiroshi的妻子在數年前過世，如今他靠著過去工作的退休金，以及投資收益，累計了8000萬日圓的資產，而Hiroshi的生活相當簡樸，沒有大幅花錢的奢侈嗜好，因此他目前可靠著約每個月20萬日圓（約4.04萬元新台幣）的退休年金，完全應付房租和生活等日常支出，

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對於這8000萬日圓，Hiroshi並未明確對子女宣告「一毛都不留、全部花光」，但據稱他平時會對子女表示：「我會盡可能為了自己的人生使用這些錢。」Hiroshi說：「我的人生志趣是海外旅行。妻子還健康的時候我們就常旅行，這幾年則是我一個人背著背包完成世界旅行，除此之外，每年也會出國3到4次。」

Hiroshi雖然有已經獨立生活的子女，但他從未讓子女依賴其資產，這是因為他長年貫徹「親子之間彼此不依賴」的立場。如當年長女30多歲時，為了創業準備資金，曾向他借約300萬日圓。然而Hiroshi並未選擇無條件贈與，而是放貸，他和女兒簽了金錢消費借貸契約書並簽名確認，借出的錢在數年內全數收回。Hiroshi強調，他從過去到現在，都和子女維持這種適度距離。

Hiroshi說：「我已經讓孩子具備靠自己生活的能力。因此我沒有理由為了留下資產而節省自己的人生，完全沒有要留錢給他們的打算。」他認為金錢是用來徹底享受自己人生的工具，以不被資產束縛的方式，展示了另一種老後人生。

報導認為，由銀髮族傳給銀髮族的財產往往再次回流為儲蓄，這種「老老繼承」問題，會導致經濟活動停滯，若無條件將資產交給子女，也可能削弱子女的自立性，Hiroshi先生這樣的選擇或許看似冷淡，但若從將資產導回社會流動、並促進下一代真正自立的角度來看，或許也算是未來銀髮族一種理財榜樣。

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