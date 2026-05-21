Meta不僅大裁8000人！7000人將被調職 札克伯格全說了

Meta不僅大裁8000人，還有7000人將被調職。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Meta不僅大裁8000人，還有7000人將被調職，執行長札克伯格週三在1份備忘錄中告訴員工，公司裁員8000人是必要的，因為在競爭激烈的人工智慧領域，「成功並非理所當然」 ，另據1位知情人士透露，約有7000名員工將被調往以人工智慧為中心的新職位。

Meta公司拒絕置評。

CNBC報導，札克伯格在備忘錄中寫道：「人工智慧是我們這一代生活中影響最為深遠的技術。」「引領潮流的公司將定義下一代。」

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札克伯格向員工傳達了人工智慧對這家社群媒體巨頭未來發展的重要性，凸顯了公司在最新１輪裁員開始當天所感受到的緊迫感，而這項裁員影響了公司約 10% 的員工。

Meta在4月向員工透露，將在下個月進行大規模裁員，同時取消了填補6000個空缺職位的計畫。Meta當時在1份備忘錄中告訴員工，裁員是為了彌補對人工智慧等其他領域的投資。

除了裁員之外，據1位知情人士透露，約有7000名員工將被調往以人工智慧為中心的新職位。

根據CNBC先前報道，儘管裁員將波及多個部門，但專注於人工智慧基礎設施、基礎模型和人工智慧貨幣化的團隊和部門預計將保留。

札克伯格在週三的備忘錄中表示：「與那些為我們的使命和公司建設做出貢獻的人們告別總是令人難過的。」他還補充道，他對「今天離開的每1位員工表示感謝，感謝你們為服務我們的社區所付出的辛勤努力」。

札克伯格說：“我們正在對公司進行轉型，以確保它始終是優秀人才發揮最大影響力的最佳場所。人們告訴我們，他們很欣賞現在這種能夠讓他們擁有更大自主權、更少受制於官僚主義和管理障礙就能實現自身願景的機會。”

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