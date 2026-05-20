台積電員工禮夯 外媒：魏哲家同款鞋、大同電鍋「真夠時髦」

圖為魏哲家在去年公司運動會上展示穿上的台積電品牌鞋。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒pcgamer週三（20日）報導，台積電員工現在可以領取公司提供的六份「自籌資金禮品」之一，其中包括執行長魏哲家在去年公司運動會上展示穿上的台積電同款Logo鞋。

報導稱「這雙鞋真夠時髦的」。據說這雙鞋售價為新台幣2200元，約70美元。如果你是台積電員工，而且衣鞋櫃已經塞得滿滿，那麼還有其他選擇，比如一款聽起來很棒的「台積電聯名款大同電鍋」。這款烹飪用具的蓋子上似乎會印有鏡面銀色的台積電標誌，整體設計也以電路為主題。它還配備了一個晶圓形狀的蒸盤，聽起來像是向世人展示你對目前工作的認真態度的好方法。

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此外，員工也可以選擇其他商品，包括Eminent品牌旅行箱、ASO運動鞋等。據悉，這些大同電鍋已在網路上以新台幣9999元（約320美元）的價格轉售。

根據台灣媒體日前報導，台積電員工專屬禮品網站公告，2026年福委會好禮自費預購將於5/18上午10點起開放，至5/29晚間11時59分截止。可預購商品包括Timberland健走鞋、後背包、大同電鍋、萬國行李箱、阿瘦運動鞋，每位員工每個品項最多可購買10組。

商品預計於2026年12月31日前，依照訂購順序陸續配送，實際到貨時間仍以電子郵件通知為準。

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