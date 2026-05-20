ESG轉型論壇》曾惠馨：台積電持續深化淨零轉型

台積電綠色製造部副處長曾惠馨進行專題演說，主題為「台積電淨零轉型與綠色製造實踐」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕自由時報與第一銀行共同舉辦「第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」。台積電綠色製造部副處長曾惠馨今天進行專題演講，主題為「台積電淨零轉型與綠色製造實踐」，她表示，台積電持續深化淨零轉型與永續製造，擘劃「淨零藍圖」 2040年達RE100、2050邁向「淨零排放」，綠色製造全面升級。

首先，曾惠馨表示，公司在持續擴張產能、推進先進製程的同時，環境永續已不再只是企業責任，而是核心競爭力。她希望未來外界提到台積電時，不只是聯想到股價與產能，也能想到「因為台積電，環境變得更好」。

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她強調，「綠色製造」主要聚焦在四大面向上，分別是「淨零減碳」、「多元水資源」、「循環經濟」及「智慧環境治理」。其中，自2015年起，台積電即已啟動節能減碳與綠色製造計畫，並成立專責單位統籌全球廠區推動，國內與海外廠區皆採一致標準。

在淨零路徑規劃上，曾惠馨說，台積電已承諾2050年達成淨零排放目標，同時也是台灣首家加入RE100倡議企業，規劃提前於2040年達成100%使用再生能源。公司去年進一步導入「科學基礎減碳目標」（SBTi），意味即使未來持續擴廠，碳排放仍須遵循「絕對減量」原則，而非隨產能成長同步增加。

曾惠馨表示，除了製程改善，台積電也持續投入設備節能。自2015年起已與前十大設備供應商合作開發高能源效率設備，因相關設備已占全公司約七成用電量。其中，EUV設備節能效率已提升24%。

水資源管理方面，台積電則依各廠區條件採差異化策略。美國亞利桑那州新廠已規劃近零排放再生水系統，未來水循環率目標達90%以上；日本的熊本廠則導入一比三地下水回補機制；至於中國上海與南京廠，則攜手當地學術單位投入水質監測與流域研究。

她指出，「淨零不是單一企業能完成的任務」，而是整體供應鏈與產業共同推進的長期工程。未來也將持續透過技術創新、設備升級及供應鏈合作，推動綠色製造與永續轉型。

曾惠馨強調，目前已建置綠色製造管理平台，整合用水、用電、資源循環及廢棄物管理等數據，並導入AI分析系統，未來將透過智慧化管理模式提升營運效率，加速綠色製造轉型。

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