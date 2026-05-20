大學畢業拿高薪時代已結束！技術工人最值錢 年薪250萬元、漲30％

透過上大學來獲得高薪職業道路的時代已經結束了。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大招聘公司執行長告訴CNBC，透過上大學獲得高薪職業的時代已經結束，因為過去幾年技術工人的薪水上漲了30%。荷蘭人力資源巨頭任仕達 （Randstad）首席執行長桑德范特諾登德 （Sander van Noordende）週三（20日）在接受CNBC Squawk Box Europe 節目採訪時，向年輕人推薦了技術工職業道路。

范特諾登德表示，「我認為上大學然後找份辦公室工作的時代已經過去了」；「你得比那更有頭腦。我認為科技，任何類型的科技，仍然是一條不錯的職業道路。」

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范特諾登德稱：「技術工種發展迅速。我認為從事技術工種可以獲得不錯的職業發展和收入。這絕對是一條可行的職業道路」。

數據指出，如今專業技術工種的薪資已經可以與傳統辦公室工作相媲美，過去四年裡，美國的工資增長30%，荷蘭增長21%，德國增長18%，英國增長9%。

目前，荷蘭機械師的平均年收入為7萬9000美元（台幣250萬元），德國為7萬6600美元（台幣240萬元），而英國更廣泛的住房和建築行業的平均工資超過7萬8500美元（台幣246萬元）。

資料中心支撐人工智慧蓬勃發展的專用設施，數量正在迅速增長，這需要大量的體力勞動者，包括技術工人。這導致近年來對技術工人的需求激增。

包括Alphabet、 微軟、 Meta和亞馬遜在內的大型科技公司承諾 今年將投入近7000億美元的資本支出，用於建立自己的資料中心，為成千上萬的工人創造就業機會。

范特諾登德對3月發布的5000萬個職缺的分析顯示，在2022 年至2026年間，對資料中心工作人員的需求迅速增長，其中機器人技術員的空缺增加了107%，暖通空調工程師增加了67%，工業自動化技術員增加51%。

最新數據顯示，由於畢業生持續面臨就業困境，具備人工智慧技能的入門級員工的薪資水平比其他員工高出25%。

年輕人畢業後將面臨競爭日益激烈的就業市場，人工智慧的興起為入門級員工的就業帶來了巨大衝擊，導致他們難以找到工作。顧問公司Challenger Gray & Christmas四月的數據顯示，今年迄今，美國已有近5萬個工作因人工智慧而裁員。

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