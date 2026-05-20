金價下一個跌區在「這價位」若上行恐遭拋售阻力

市場對未來12個月升息的預期不斷升溫，推高美國公債殖利率，對黃金構成壓力。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（20日）黃金（XAU/USD）在4500美元下方近七週低點附近盤整，截至台北時間下午5點，金價跌至4478美元。同時，美元指數（DXY）測試99.45附近的六週高點。由於擔心美伊衝突進一步升級，以及市場對美國聯準會升息的預期升溫，避險資金流入，推高了美元，並打壓了黃金。

XAU/USD 較週一（18日）高點下跌超過2.5%，短期內仍維持看跌態勢。 根據4小時技術線圖上的相對強弱指數 （RSI） 接近超賣區域，暗示價格可能進入盤整階段；而移動平均收斂/發散指標 （MACD） 柱狀圖仍處於負值區域，表明上行嘗試可能遭遇拋售阻力。

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週三，金價在4450美元附近獲得支撐，下一個下跌目標位是3月30日的低點（接近4420美元）和3月26日的低點（接近4350美元）。

從上行角度來看，多頭需要突破先前4480美元至4500美元區域的支撐位（5月4日、15日和18日的低點），才能緩解下行壓力，並將焦點轉移到週一的高點4590美元附近。

隨著美國和伊朗互相發出威脅，透過談判結束戰爭的希望逐漸渺茫。同時，在美國，人們的關注點將集中在4月聯準會會議的紀要上，預計聯準會的鷹派立場有所調整。

市場對未來12個月升息的預期不斷升溫，推高美國公債殖利率，並對黃金構成壓力。

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