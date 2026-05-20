自戀程度最高的國家是它 中國南韓排名前5 美國最令人意外

密西根州立大學的研究團隊調查了53個國家約4萬5000人的性格特徵，並比較各國的自戀程度。結果顯示，德國的自戀程度最高，其次是伊拉克、中國、尼泊爾和南韓。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人們一聽到「自戀程度高的國家」這個詞，很多人可能會想到個人主義盛行的國家。然而，最近的心理學研究卻揭示了不同的景象。德國人的自戀程度最高，中國和南韓排名前五。通常被認為是個人主義國家的美國排名第16位，令人意外。

密西根州立大學的研究團隊調查了53個國家約4萬5000人的性格特徵，並比較各國的自戀程度。結果顯示，德國的自戀程度最高，其次是伊拉克、中國、尼泊爾和南韓。

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另一方面，塞爾維亞、愛爾蘭、英國、荷蘭和丹麥的自戀程度最低。

通常被認為是個人主義國家的美國排名第16位，雖然排名相對較高，但並不突出。根據英國期刊《科學焦點》（Science Focus）報導，先前的研究估計，美國約有五分之一的人符合自戀型人格障礙的診斷標準。然而，領導這項研究的人格心理學家威廉·喬皮克（William Chopic）指出，「自戀在每個國家都很普遍，自信和謙遜的人在每個社會中都並存。」

該研究也揭示，自戀在某些群體中更為強烈。首先，就年齡而言，年輕人往往有較高的自戀傾向。但這未必是一種負面特質，因為青年時期是建立自我認同和爭取社會地位的時期，自信和以自我為中心的視角在這樣的時期可能是有益的。

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