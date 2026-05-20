台灣虎航：今年營收創高 獲利視高油價時間而定

圖右為台虎董事長黃世惠，左為總經理邱彰信。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航（6757）董事長黃世惠指出， 1-4月平均載客率約91%，過去雖有五窮六絕之說，但目前觀察，5-6月也維持90%以上，暑假旺季載客率也相當看好，預期今年營收可望再創高，獲利則需取決高油價時間多久而定。

黃世惠今天與新任總經理邱彰信率領高層，分享台灣虎航2026年「品牌躍升 飛行進化」策略布局。邱彰信指出，接任總經理的首要任務，就是要拚營收、獲利。

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邱彰信之前在中華航空不同單位任職，包括公共及顧客關係處經理、企業客戶推廣部營業經理、空中商用品供應營銷處副總經理、聯合管制處處長，也外派至英國、奧地利及德國分公司擔任總經理等要職，在航空產業資歷完整，與黃世惠搭配，被市場認為是強強連手。

黃世惠說，今年初針對淡旺季落差大的「薑母鴨」性質航線進行結構性調整，第一季營收成長19％，但獲利成長41％，代表公司體質已經改善，而4月沒有一條航線是虧損，且預估航網調整後的正面效應在下半年反應更明顯，當油價恢復正常時，台灣虎航的獲利能力會比以前增加許多，因此今年獲利的變數是油價，希望戰爭可以趕快結束。

黃世惠說，台灣虎航將全方位提升品牌競爭力，除推出「虎加酒tigertel」全新一站式服務、整合機票與住宿資源，嚴選各國優質飯店，提供更具競爭力的優惠價格，讓虎 迷們能省下繁瑣的比價時間，一站式就能完成機票與熱門住宿的預訂，第三季還將導入「AI行程規劃」功能，凡於「虎加酒tigertel」購買套裝行程的消費者，系統將自動依據旅客購買的行程日期與地點，產出專屬旅遊行程，讓規劃行 程不再是負擔，打造最直覺的數位旅遊體驗。此外，台灣虎航透過精準的選品策略，瞄準日韓旅遊熱潮，於今年4月起新增J-beauty 與K-beauty 兩大免稅品類，多項新品迅速躍升為機上免稅暢銷品，台灣虎航未來也將持續擴大選品範疇，納入更多生活百貨類商品，滿足虎迷在萬呎高空的購物期待。

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