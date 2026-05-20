她們專挑1地點「翻垃圾」賺旅費 竟直接免費爽遊歐洲3週

潔西卡與好友卡琳娜靠翻垃圾省下大筆開銷。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國近年掀起一股特殊「垃圾尋寶」風潮。2名女子，專門趁著大學生搬離宿舍時，前往校園垃圾區翻找被丟棄的名牌商品與生活用品，不但靠此省下大筆開銷，甚至還能靠轉賣戰利品支付出國旅費。

根據《紐約郵報》報導，30多歲的潔西卡（Jessica）與好友卡琳娜（Carina）原本來自紐約，目前在北卡羅來納州擔任職能治療師。兩人平時會研究杜克大學（Duke University）及北卡羅來納大學教堂山分校（UNC Chapel Hill）等校的「學生搬離宿舍時程」，再趁機前往垃圾集中區「挖寶」。

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潔西卡形容，「每天都像聖誕節早晨。」她透露，過去5年間，兩人從垃圾桶中撿到大量高價商品，包括價值約1000美元（約新台幣3.2萬元）的巴黎世家球鞋、MacBook筆電、全新空拍機，以及各式家具、精品服飾與家電。

兩人甚至發展出獨特合作模式，由潔西卡在外負責接應與查詢商品價格，卡琳娜則直接爬進垃圾桶搜尋物品。她們也會將不需要的戰利品放上網路轉售，並把收入存進所謂的「垃圾基金」，專門用來支付旅遊費用。

潔西卡表示，她們近期前往墨西哥旅行，全部旅費都來自「垃圾基金」。兩年前，她們甚至靠這筆錢完成長達3週的歐洲之旅，造訪布拉格、葡萄牙與愛爾蘭等地。

除了轉賣與自用，兩人也會將部分物資捐給婦女庇護所、寄養機構、動物收容所及學校。她們表示，自己已經多年不需購買清潔用品與許多日常用品，因為學生學期結束後經常直接丟棄大量幾乎全新的商品。

報導指出，「垃圾尋寶（Dumpster Diving）」近年在歐美逐漸形成特殊社群文化。根據2026年一項研究，美國約21%民眾曾有翻找垃圾桶經驗；英國則有37%的年輕人會定期從垃圾堆中尋找食物或可用物品。

儘管外界對此感到不可思議，但這群「垃圾尋寶者」認為，自己不只是省錢，更是在減少浪費、重新利用被丟棄的資源。

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