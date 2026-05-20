南韓勞動部長坐鎮！三星勞資恢復談判 此癥結若未解將有3可能

三星工會預定21日發動罷工。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕三星電子勞資雙方20日在談判破裂，工會宣佈如期於21日舉行全面罷工後約4小時，在南韓僱傭勞動部部長金榮訓參與下，雙方於下午4時恢復談判。青瓦台敦促兩造「考慮到罷工對國家經濟的衝擊，盡最大努力到最後一刻」，三星罷工何去何從，以下有4種可能：

一：對於關鍵爭議，勞資雙方在最後一刻達成協議

請繼續往下閱讀...

在先前勞資談判破裂後，三星聲明說，「談判失敗的原因是接受工會過份的要求，恐破壞公司的基本管理原則；儘管公司接受大部分的績效獎金方案，但工會對虧損業務部門提出的社會難以接受的發放水準仍不讓步」。

工會要求，公司將15％營業利潤用於績效獎金，其中70％均分給所有半導體部門，其他30％才依據相關部門績效分配。三星對此反對，目前除記憶體外，晶片設計與代工部門仍處於虧損狀態。

二：罷工，但影響有限

截至20日下午3時，有超過4.8萬工會成員表達有意參與罷工，他們可能採取輪流停工、集會等方式製造政治與輿論壓力，但不會嚴重影響公司運作。

南韓法院已限制罷工範圍，要求員工在罷工期間仍須維持設施安全運作，相當於現場必須維持共7087名人力從事晶圓劣化預防與安全相關工作。

三：政府介入

南韓政府已開始審查啟動強制仲裁措施的計畫，該措施將暫時中止罷工，迫使勞資進入仲裁程序。

「工業行動緊急仲裁」是韓國政府處理勞資爭議最強力的手段之一，如果罷工被認定可能傷害國家經濟、干擾公民日常生活，韓國勞動部長可以啟用該緊急措施，立即中止集體行動30天，屆時不僅停止罷工，實際上也強迫勞資進入和解程序，如果調解再度失敗，案件將送至國家勞動關係委員會（NLRC）進行具約束力的仲裁，雙方必須接受委員會的妥協計畫，且不得提起法律上訴。

四：長期僵局

最嚴重的狀況是持續罷工，但分析師認為可能性不高。對於南韓而言，三星的罷工影響的不只是一家公司。半導體是南韓最重要的出口產品，今年第1季約佔總出口額36％，這意謂三星任何持續的運作干擾，都可能波及南韓廣泛的經濟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法