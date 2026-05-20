拒當「免洗桂圓」！台銀董座呼籲修法：莫讓制度成為國營銀行發展絆腳石

台銀今日舉行行慶大會，凌忠媛為留才、攬才呼籲修法。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕公股金融機構近年面臨人才流失與競爭力下滑問題，台灣銀行董事長凌忠媛直言，現行國營事業管理制度已成為國營金融機構發展的「絆腳石」，建議修改《國營事業管理法》，鬆綁人事、薪酬與獎金制度，留住金融專業人才，改善公股銀行與民營金融機構之間日益擴大的差距。

凌忠媛指出，憲法增修條文第10條第4項早已明定，國家對公營金融機構的管理，可依企業經營原則，就人事、預算、決算及審計以法律特別規定，顯示當年立法時就已意識到，公營金融機構身處完全競爭市場，應有不同於一般國營事業的管理彈性。

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不過，後續相關制度卻未真正落實，導致公股金融機構在完全競爭市場中，逐漸落後民營銀行，尤其是「我們這種百分之百國營銀行與民營銀行差距更是越拉越遠」。

她表示，目前公股金融機構尤其是百分之百國營銀行在薪酬、獎金與升遷制度上受到諸多限制，導致招募困難，「報考人數已大幅下降」，甚至有立委形容公股行庫員工成了「免洗桂圓」（櫃員），待遇與部分服務業相差不遠，難以吸引並留住專業金融人才。

凌忠媛說，金融專業人才培育需要長時間累積，若制度無法改善，未來恐出現人才斷層，影響銀行長遠經營與國家金融穩定。

她指出，由於《國營事業管理法》採一致性管理，未針對金融業特殊性設計，建議可透過修法，將金融事業排除適用一般國營事業框架，之後再由財政部針對公股金融機構訂定相關管理辦法。「至少讓台、土、輸銀三家能先比照公股銀行，擁有較具競爭力的彈性薪資與激勵制度，再向民營銀行看齊」。

對於公股銀行獲利能力不如民營銀行的質疑，凌忠媛指出，公股與國營銀行肩負大量政策性任務，包括公保、勞退基金相關業務、貨幣發行後勤管理、偏鄉與民眾金融服務等，許多業務不以獲利為目的，卻必須承擔責任。

他舉例，民眾拿零錢到銀行存款時，民營銀行可能拒收，但台銀仍須配合辦理，且不能向客戶收費。此外，包括大型政策融資、政府專案與國家重大投資計畫，最後往往仍需由公股銀行承擔主要資金支持角色。

儘管制度受限，台銀今年前4月獲利仍表現亮眼。受惠利差改善、財務操作收益增加，以及財富管理業務快速成長，台銀第一季稅後盈餘71.47 億元，年增幅近8成，創下歷史同期次高紀錄，4月獲利表現更佳，且今年以來理財業務成長幅度相當顯著。

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