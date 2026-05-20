裕民首艘液化天然氣運輸船加入營運 挹注營收

裕民首艘液化天然氣運輸船加入營運。（裕民提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民航運（2606）旗下合資公司所投資之17.4萬立方公尺液化天然氣（LNG）運輸船「DIAMOND GAS JADE」，19日於韓國三星重工巨濟造船廠盛大舉行命名典禮，典禮順利圓滿完成。裕民表示，DIAMOND GAS JADE由三星重工承造，搭載最新節能環保技術與雙燃料推進引擎，交付後將立即投入全球液化天然氣運輸業務，創造長期且穩定的獲利收益。

裕民航運表示，透過合資成立新公司專注LNG運輸經營，不僅體現公司對綠色航運與淨零轉型的堅定承諾，更是落實多角化經營策略的關鍵一步。首艘LNG運輸船的入列，象徵裕民正式跨足能源運輸領域，為參與全球能源轉型奠定深厚基礎。

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裕民持續推動船隊擴張計畫，強化全球競爭力。第二季董事會已通過增造4艘21萬噸海岬型（Capesize）及4艘6.4萬噸超輕便型（Ultramax）散裝船，邁向船隊規模突破100 艘、總載重噸超過1000萬噸之「雙成長」戰略目標。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪（VLCC）、超大型礦砂船（VLOC）等散裝貨船，另外亦擁有海洋風電人員運輸船（CTV）、運維服務船（CSOV）及液化天然氣運輸船等多元化船舶類型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計84艘，總載重噸位近1000萬噸。裕民海外設有新加坡及香港、廈門等子公司實現全球化經營布局，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能。

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