研華成立IEVG事業群搶單 聚焦邊緣AI最後一哩商機

研華嵌入式事業群副總經理吳孟軒說，公司希望扮演工業AI落地的重要橋樑，協助客戶縮短技術整合週期。（研華提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦龍頭廠研華（2395）看好企業AI應用逐步從概念驗證（PoC）走向實際導入，公司也積極轉型為工業AI整合平台角色。管理層今天表示，集團拍板深化「工業邊緣價值解決方案」布局，鎖定工業AI落地應用與規模化部署需求，透過整合工業級周邊、生態系夥伴與客製化設計服務，搶攻邊緣AI最後一哩商機。

研華指出，邊緣AI（Edge AI）正快速進入產業應用階段，市場需求已不再只是單純AI運算平台，而是能夠快速部署、穩定運行並具備規模化能力的產業級整合方案，因此成立工業邊緣價值（IEVG，Industrial Edge Value Group）事業群，整合周邊加值技術、生態系夥伴資源與研發能量，協助企業加速AI從驗證走向實際落地。

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研華嵌入式事業群副總經理吳孟軒說，過去市場多聚焦於硬體平台本身，但企業真正面臨的挑戰，通常來自系統整合、部署效率與後續維運，因此研華希望扮演工業AI落地的重要橋樑，協助客戶縮短技術整合週期，加速Edge AI導入多元產業場域。

在產品布局方面，研華工業邊緣價值解決方案涵蓋工業級儲存SSD（固態硬碟）與記憶體、顯示器、無線通訊、邊緣AI加速模組、Vision攝影機（2D／3D／AI Camera）以及軟體經銷服務等六大產品線，並於出廠前完成與平台的相容性測試及工業等級驗證，藉此降低企業導入風險與除錯成本，提升複雜工業環境下的穩定運行能力。

除了標準化平台能力外，研華也結合客製化設計服務，導入無線通訊、高速傳輸、影像感測及次世代AI晶片等技術，進一步打造符合不同垂直市場需求的「產業就緒（Industry-ready）」解決方案，鎖定強固安全、自主系統與機器人、自動化設備、智慧醫療及Edge AI視覺應用等高附加價值市場。

研華指出，透過串聯技術夥伴、平台研發與終端客戶需求的三方協作模式，公司也持續擴大工業邊緣AI生態系價值，推動工業AI加速落地。配合台北國際電腦展即將登場，集團也將向市場展示最新產業生態系布局成果，從核心平台延伸至關鍵周邊與垂直應用，進一步展現從單一產品供應模式，轉向價值整合與生態系驅動策略的發展方向。

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