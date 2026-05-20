黃仁勳訪中遭「暗算」！中國悄悄封殺輝達特供顯卡 川普曝北京目的

在輝達執行長黃仁勳上週陪同美國總統川普訪問北京期間，中國政府卻於上週五（15日）悄悄將輝達專供中國市場的顯示卡「RTX 5090D V2」列入海關禁運名單。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕在輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上週陪同美國總統川普訪問北京期間，中國政府卻於上週五（15日）悄悄將輝達專供中國市場的顯示卡「RTX 5090D V2」列入海關禁運名單，顯示出北京當局欲藉由全面防堵輝達晶片，來加速扶植華為等本土半導體產業崛起的強烈決心。

據英國《金融時報》（Financial Times）報導，兩名知情人士與取得的中國海關禁令文件副本證實，該項禁運名單已於上週五正式生效。這款被禁的「RTX 5090D V2」顯卡是輝達為了繞過美國對中出口管制，專為中國游戲玩家與3D動畫師設計的降規產品，但由於中國人工智慧（AI）開發商因無法取得輝達高階晶片，轉而採購該顯卡進行AI運算，因而引來北京當局的封殺。

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除了該款晶片外，川普政府先前已准許出口中國的H200以及H20晶片同樣被北京禁止進口。川普在結束北京訪問後，在空軍一號上證實了此消息，表示中國不批准採購輝達H200晶片，是因為「他們想要開發自己的產品」。

儘管如此，黃仁勳對未來情勢仍持樂觀態度。他本週一接受彭博新聞（Bloomberg TV）訪問時表示，「我的感覺是隨著時間推移，市場將會打開。」

然而，當前市場板塊正迅速向中國本土廠商傾斜。報導指出，隨著中國科技企業急於尋求國產替代品，華為今年的AI晶片銷量預估將暴增至少60%，奪下中國市場最大份額。摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，中國AI晶片市場規模將從今年的210億美元，於2030年翻倍成長至670億美元屆時預計有高達86%的市場將由華為、寒武紀等中國本土企業壟斷。在此之前，中國市場向來由輝達主宰，在2025財年創下逾170億美元的銷售額。

針對此項禁令，中國海關總署與輝達目前均未做出正式回應。

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