台灣充電營運商邁向規模化經營 源點科技5/22興櫃掛牌

源點科技董事長陶百群（左起），副董事長鄭旭捷看好今年營運將創佳績。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕國內充電網營運商源點科技（7922）將於5月22日正式登錄興櫃，成為台灣首家進入資本市場的充電站營運商。管理層今天指出，隨著電動車市場持續擴大，充電產業也從早期的基礎建設投入，逐步走向規模化與平台化營運，目前市場持續關注充電服務商未來在移動能源領域的成長潛力。

源點科技董事長陶百群表示，公司自2019年投入市場以來，持續以打造「全台最大充電網」為目標，目前全台充電槍數已達1703槍，其中直流（DC）快充達712槍。若以快充布局來看，2024年快充槍數約360槍，2025年已提升至596槍，並持續朝2026年1000槍目標推進，反映台灣快充市場正快速進入擴張階段。

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隨著站點數量提升與會員使用習慣逐漸成熟，源點科技副董事長鄭旭捷指出，公司近年充電營收規模已呈現翻倍成長，除了反映電動車市場需求持續升溫，也顯示充電站營運開始具備規模經濟效益。業界認為，當充電網路密度提升、車主黏著度增加後，將有助帶動單槍使用效率與整體營運效益同步放大。

陶百群說，公司目前不僅布局直流快充與交流（AC）慢充，也同步推動車廠合作、跨品牌漫遊、家用充電與企業場域代營運等多元模式，藉此提升整體站點使用率與營運規模。 與傳統市場認知不同，充電營運商的核心競爭力不只是「蓋站」，背後更牽涉站點評估、電力配置、工程建置、維運管理、會員經營與跨平台整合能力。

鄭旭捷認為，「跨品牌漫遊」被視為未來充電市場的重要方向之一，隨著不同品牌車主對充電便利性的需求提升，充電平台若能整合不同站點與支付系統，將有助形成更完整的能源服務生態系，未來充電產業將不再只是單純賣電，而是逐步朝向高頻使用的移動能源服務平台發展。

陶百群提到，此次興櫃掛牌不僅是公司發展的重要里程碑，也代表台灣充電服務產業開始邁向規模化、透明化與資本市場化。未來將持續擴大全台快充網路布局，並透過站點建置、營運效率與跨品牌合作，提升整體服務覆蓋率與營運效率，讓充電站成為具備持續變現能力的移動能源服務節點。

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