中鋼今年終於賺錢了 4月自結稅前淨利4.85億元

中鋼4月稅前淨利4.85億元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今年終於盼到單月賺錢，4月終結連續三個月虧損，順利轉盈，4月稅前淨利4.85億元，較上月大幅好轉，不過，今年前4月稅前仍虧4.81億元。中鋼認為，第二季傳統旺季需求，下游業者積極回補庫存；各國鋼廠也延續漲勢，鋼價走勢有穩步向上。

中鋼指出，4月稅前淨損有利，因鋼鐵業銷售數量、單位毛利較3月增加，致營業收入及營業利益增加；另外，礦業投資獲配股利減少，致業外收（支）不利。

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中鋼今年前4月累計合併稅前淨損4.81億元，仍較去年同期稅前淨利9.18億元，大幅衰退。中鋼說明，鋼鐵業銷售單價、單位毛利減少，致營收及營業利益減少；另，外幣兌換利益減少，致業外收（支）不利

對後續展望，中鋼說明，美國經濟表現穩健，首季經濟成長率達2%；中東地緣政治變數影響能源價格，連帶衝擊歐洲成長動能；中國整治內卷有助改善惡性低價競爭與過度擴產，而台灣仍受惠於全球AI伺服器與半導體供應鏈強勁需求，傳統產業已見回溫跡象。

鋼鐵方面，供給端因美伊戰事推升原油、海運、能源及合金價格，帶動整體煉鋼成本上揚；中東地區鋼材及半成品出口供給減少，造成鋼鐵供給趨緊俏。

中鋼指出，需求端則有第二季傳統旺季需求，下游業者積極回補庫存；歐美鋼廠當地鋼價維持高檔，越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸50到58美元，寶鋼新盤也延續漲勢；多方因素綜合影響下，鋼價走勢穩步向上。

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