鴻華先進CAVIRA純電行旅搶先曝光 預接單價123.9萬元起

鴻華先進-創（2258）今天發表FOXTRON品牌第2款國產純電休旅車CAVIRA，預接單價123.9萬元起，預計6月17日正式上市，由裕隆（2201）代工生產，瞄準市場最主流的中型休旅車市場，下半年也計劃外銷紐西蘭、澳洲市場。（鴻華先進提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕鴻華先進-創（2258）今天發表FOXTRON品牌第2款國產純電休旅車CAVIRA，預接單價123.9萬元起，預計6月17日正式上市，由裕隆（2201）代工生產，瞄準市場最主流的中型休旅車市場，下半年也計劃外銷紐西蘭、澳洲市場。

FOXTRON同步公布CAVIRA兩款車型：「Emerge長里程版」（後驅單馬達）售價123.9萬元；「Pioneer長里程性能版」（四驅雙馬達）售價138.9萬元。

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兩款車型均採入門即滿配，標配雙前座電動座椅、電動式出風口、四門隔音玻璃、電動充電口蓋等多項配備外，同時提供天窗、雙色車身、鋁圈輪胎升級、屋頂架、香氛、白內裝、V2L車外供電轉接器、兩用可攜式充電樁、行車紀錄器及隔熱紙等豐富選配式樣，滿足不同車主的個性化需求。

CAVIRA純電行旅在空間設計上，CAVIRA於4.7米最適車長下實現2920mm超長軸距，透過整車NVH工藝及同級車中獨有的四門隔音玻璃，創造領先同級「寬大寧靜如家的車內空間」。

座艙智能系統提供「舒適如家的智慧空調」；同級唯一的雙V2L設計，則提供「便利如家的家電電源供應」，讓座艙真正成為行動中的第二個家。

在續航與性能上，CAVIRA全車系搭載長里程版電池，採用嚴苛的WLTC標準實測最大續航里程可達578公里，讓車主徹底告別里程焦慮。4WD雙馬達車型最大馬力高達468匹，0-100 km/h加速僅需3.8秒，達到超跑等級的加速反應。

此外，CAVIRA搭載領先同級的車聯網及OTA（Over-The-Air）更新系統，透過雲端診斷為車輛進行遠端安全守護，並持續推送軟體升級，讓車輛「越開越新」成為值得車主恆久信賴的移動夥伴。

為確保車主用車安心無虞，FOXTRON品牌全台共設有18個展示中心、25個服務中心及14個交車中心。

即日起，消費者可透過FOXTRON官網或全國18個展示中心進行預購。針對早鳥預購客戶，鴻華先進特別限時提供「早鳥預訂 享半年免費充電」專屬早鳥優惠。

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