安盛生血脂檢測系統將進軍美國 今年目標營收翻倍 轉虧為盈

安盛生股東會通過辦理私募案。圖右為安盛生董事長陳彥宇。（安盛生提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃安盛生（6734）今（20）今日召開股東常會，會中通過修改公司章程、辦理上限不超過1萬張的私募現金增資等議案，以及完成補選一席獨立董事，由以衡法律事務所律師蘇志淵出任。

受惠轉型效益顯現，安盛生去年營收年增38.14%，創近三年新高；在產品組合結構優化與備抵存貨跌價損失回沖下，去年毛利率自前一年度的30.8%大幅躍升至62.9%，獲利能力顯著改善。雖因持續投入新品開發及組建商務團隊導致仍呈現虧損，但安盛生董事長陳彥宇強調，今年將加速導入新型業務並強化行銷動能，以營收翻倍為目標，力求實現轉虧為盈。

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陳彥宇表示，安盛生已成功由單一檢測產品及傳統經銷模式，轉型為聚焦「AI品牌電商平台」與「拓展CDMO業務」的雙軌模式。觀察2023至2025年的營運表現，三年間營收成長28.7%，毛利率從7.75%擴增至62.9%，證明轉型策略方向正確。展望未來，公司將採取三大核心策略，將安盛生打造為整合「AI檢測+管理+營養」的全齡居家健康守護平台。

安盛生自主開發的「安必測（PixoTest）血脂檢測系統」僅需單一試片即可在3分鐘內取得4項血脂關鍵數據（總膽固醇、三酸甘油酯、高密度及低密度脂蛋白膽固醇），去年上市後表現亮眼。看好美國個人化健康管理市場規模達台灣15倍以上，安盛生已啟動美國FDA 510（k）申請相關規劃，並預計於年內進行臨床試驗，加速產品在美上市。

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