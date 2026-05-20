熙特爾新能源插旗北美市場，攜手美加推出全球首款「量子安全儲能系統」。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕熙特爾新能源（7740-創）今（20）日宣布，與加拿大能源巨擘Aegis Critical Energy Defence Corp.及美國上市資安大廠Quantum eMotion Corp.達成戰略結盟，台美加三強聯手，開發全球首款「量子安全儲能系統（Quantum-Safe BESS）」，已斬獲美國市場首筆訂單，也代表熙特爾海外布局再度取得重大斬獲，正式插旗北美市場。

此次三方聯盟也針對分工達成共識，熙特爾負責儲能系統設備的全球供應鏈生產製造；加拿大能源技術商Aegis導入專為極端環境及北大西洋公約組織（NATO）國防規格設計的EMS能源管理系統；美國資安大廠QNC則嵌入自有專利量子加密技術，聯手構築儲能系統「國防級」的資安保障，此次成功取得首筆訂單，也為三方進軍北美市場，注入一劑強心針。

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熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，今年正式開啟全球布局的「大航海時代」，在日本對標特斯拉（Tesla）、三星（Samsung）等國際大廠，並領先台廠率先取得JC-STAR資安雙認證，成功卡位日本市場；針對東南亞市場則攜手Volvo Penta推出行動儲能一體機，直擊區域能源需求痛點，此次與美加大廠結盟，更一舉攻下北美市場。

根據熙特爾最新公告，今年第一季營收30.91億元、年成長1151%，稅後淨利2.10億元、每股稅後盈餘（EPS）3.64元，4單月營收16.84億元、年成長達30倍，累計今年前四月營收47.76億元，不僅大幅超越2025全年營收42.21億元，提前改寫全年營收新高。

熙特爾表示，全球AI基建造成電力缺口與能源轉型需求同步爆發，儲能產業正進入飛速成長階段，熙特爾將持續深耕台灣市場，並加速拓展日本、東南亞與北美市場，隨著全球布局逐步成形，海外市場成長動能可望持續擴大。

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