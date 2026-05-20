瞄準AI供電、算力新藍海，雲豹能源進軍AIDC成立「雲豹超算」。（擷取自法說會簡報）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）今（20）日舉行第一季法說會，正式宣布跨足AI資料中心（AIDC）產業，成立全新子公司「雲豹超算」，瞄準台灣未來五年逾9512億元（約302億美元）建置商機，積極布局AI供電、營運管理及算力租賃等海內外市場機會，全方位切入AI基礎建設新藍海。

雲豹能源總經理趙書閔表示，AI正加速重塑全球能源與基礎建設需求，雲豹能源也從單一再生能源公司，逐步拓展至AI基礎建設、全方位能源及循環經濟等多元布局。「雲豹超算」將整合集團能源優勢，切入AIDC核心需求，目標今年自台灣市場開始貢獻營收，明年挑戰倍數成長，並朝2030年成為集團兩位數營收占比的重要事業體邁進。

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雲豹能源副總經理譚宇軒表示，AI資料中心的核心關鍵在於「穩定且充足的電力」。集團憑藉完整能源整合能力，可提供分散式能源解決方案，旗下天能綠電（7842）協助企業取得綠電、滿足RE100與淨零需求；台普威能源（7921）則協助建置儲能系統，強化電網穩定與能源調度彈性。此外，雲豹能源長期累積大型能源案場開發、土地整合及法規溝通經驗，也成為AIDC推進的重要優勢。

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