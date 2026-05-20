三星若大罷工！韓媒曝市場不安「台積電將受惠」

三星電子勞資雙方談判破局，勞工宣布自21日起發動大罷工。（路透合成圖）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子勞資雙方談判破局，勞工宣布自21日起發動超過4.7萬名成員的大罷工。韓媒指出，三星電子若爆發全面罷工，恐將對半導體良率與全球競爭力造成重大衝擊，市場更憂心，一旦三星供應能力受衝擊，原本競爭激烈的半導體戰局恐瞬間傾斜，讓台積電（TSMC）等競爭對手意外成為最大受惠者。

韓媒nate報導，業界指出，三星在最低人力維持產線運作的情況下，將難以維持平時水準的製程管理，不僅可能導致產品良率下降、出貨延遲，也恐進一步動搖客戶信任與供應鏈穩定性。

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三星電子在全面罷工前已啟動緊急管理機制。為避免工會罷工導致半導體生產線停擺，公司正調整新晶圓（Wafer）投入量與製程速度，希望在減少人力情況下維持產線穩定。

不過，業界普遍認為，即使能維持基本運作，產品良率下滑幾乎難以避免。由於半導體製造涉及曝光、蝕刻、沉積、清洗等數百道精密製程，即使產線高度自動化，一旦設備異常或製程出現問題，仍需工程師即時介入處理。若因罷工導致人力不足，恐增加晶圓變質與不良品風險。

此外，即使罷工結束，三星電子也難以立即恢復正常產能。半導體產線不像一般製造業能快速重啟，後續還需進行設備檢查、良率驗證、品質確認以及客戶交期調整等程序，恢復速度恐不如預期。

韓國水原地方法院日前也部分批准三星電子提出的「禁止違法罷工行為」假處分申請。法院認為，即使罷工期間，也必須維持晶圓品質監控、設備損害防止與製程不良監測等核心工作。據悉，三星電子已向工會發函，要求罷工期間每日仍需有7087名必要人力到班。

儘管公司積極應對，但外界對供應鏈風險的憂慮持續升高。報導指出，此次三星主動減產並非因市場需求低迷，而是為了因應罷工風險，情況相當罕見。尤其在AI伺服器需求快速成長、記憶體供應吃緊之際，三星作為全球主要記憶體供應商，其產能調整恐被視為供應鏈不穩定訊號。

業界也擔憂，此次事件可能進一步削弱三星電子的長期全球競爭力。目前記憶體市場正逐漸轉向3至5年的長期供貨合約，一旦客戶轉向其他供應商，由於重新驗證成本高昂，未來要再回到三星體系並不容易。市場甚至出現「三星罷工恐讓台積電（TSMC）等競爭對手受惠」的說法。

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