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茂矽董事長唐亦仙交棒 朋程總經理吳憲忠接任

2026/05/20 16:53

茂矽董事長唐亦仙帶領公司20多年，隨著轉型有成，終於可以交棒退休。（記者洪友芳攝）茂矽董事長唐亦仙帶領公司20多年，隨著轉型有成，終於可以交棒退休。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠茂矽 （2342）今召開股東常會，並全面改選董事，推舉大股東朋程（8255）代表人吳憲忠擔任董事長，原任董事長唐亦仙終於可以功成身退，轉任顧問並續任董事。

茂矽總經理盧建志會後受訪表示，成熟製程或功率半導體，目前較熱門應用還是在AI、資料中心與機器人等，但主流在8、12吋廠，茂矽的6吋廠要積極爭取，才能取得商機。

他說，茂矽近二年來，產能利用率達9成，維持滿載狀態，在特定產品的領域有加溫，傳統產品因中國的競爭則比較辛苦，整體而言，產品組合改變，加上發展新產品，反映產能稀缺的價格調漲，將有帶動營收與獲利增長。

盧建志指出，茂矽在主流市場周邊應用已布局，化合物半導體、功率元件進入產品驗證階段，將可加入戰場，預估2027年可顯現營運效益。

茂矽改選董事包括唐亦仙；朋程代表人姚宕梁與吳憲忠、盧建志；中美矽晶代表人陳振乾；宏宇富蘭克林投資代表人湯宇白；獨立董事林清祥、藍崇文、張淑如、呂肇祥。

唐亦仙原在茂矽轉投資的DRAM廠茂德擔任研發副總經理，2005年間，被派接掌茂矽總經理，2011年進一步接任董事長，成為國內第一位晶圓代工廠女董事長；茂矽轉型有成，她功成身退，終於可以順利交棒。

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