金價跌破4500美元是買點 台銀楊天立：長線多頭未變

台銀楊天立表示，金價長線多頭未變。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕國際金價高檔震盪，市場關注黃金後市走向。最近升格為「黃金國王」的台灣銀行貴金屬部經理楊天立表示，目前金價大致於每盎司4400美元至5000美元區間反覆整理，雖面臨升息預期、美債殖利率攀升及資金流向股市等壓力，但整體金價表現仍相當穩健，長線多頭格局並未改變。

楊天立分析指出，目前影響金價的主要因素，首先仍是市場對升息方向的預期。若升息預期升高，通常會對金價形成壓力；此外，美國公債殖利率近期走高，也會抑制黃金表現。

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不過，楊認為，即使在高利率與股市吸金效應下，黃金價格仍能維持高檔整理，顯示現貨需求與避險買盤依舊強勁，尤其部分央行仍持續在相對低檔進場布局，對金價形成支撐。

楊天立表示，目前市場仍聚焦幾項重要變數，包括地緣政治風險、美國通膨與升息走勢，以及資金何時自股市回流避險資產等。他指出，近期若股市波動加劇，不排除避險資金重新流入黃金市場。

對於外資機構目標價看法，楊天立指出，目前市場預期已出現分歧。雖有部分外資開始下修金價預估，但多數大型投行仍維持每盎司5400美元至6000美元以上的長線目標價；即使偏保守的機構，下修後目標價也仍在5000美元附近。

楊天立認為，以目前情況來看，只要金價跌破4500美元，長線而言都仍屬相對低檔區域，「從現在看到今年後面幾個月，4500美元以下風險相對小」。

至於一般投資人該如何布局，楊天立則建議，可採取黃金撲日日扣方式降低價格波動風險。長線投資人則可以「乖離率」作為長期投資參考指標。

台銀說明，若黃金長期乖離率超過正20%，代表金價可能進入超漲區，可考慮減碼；若超過25%，甚至可暫停扣款。反之，當乖離率降至5%以下甚至轉負，則代表金價進入相對低估區，尤其落至負5%以下時，通常是長期布局的較佳時點。

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