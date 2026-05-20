台股短線過熱拉回有限 法人：基本面強勁支撐後市

國泰投信認為，台股具備強勁的基本面與亮眼的財報表現，待這波市場短期雜音消化後，大盤有望重啟多頭攻勢。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕川習會正式落幕，台股本週漲多後小幅修正，隨著6月Computex展即將登場，預期將為半導體、AI伺服器及相關零組件注入新一波成長動能。國泰投信台股研究團隊指出，AI需求強勁無虞，Google、META再度調高今年資本支出，支持輝達長期展望，也為台灣科技供應鏈再打強心針，台股投資價值倍增。

主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢進一步說明，台股在4月大漲逾7000點，吸引全民瘋台股、散戶資金湧向股市，台股近期乖離率過高，顯示短線過熱確實放大波動，但下檔修正風險受企業盈餘、金管會鬆綁持股上限及台股ETF支撐，回檔幅度有限。

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梁恩溢認為，短期股價因投資人預期心理、市場氛圍、籌碼分布，時常有過度反應的情形，漲多、錯殺皆是短線股價常見波動，但長期來看股價仍應回歸基本面。今年台股預估EPS成長逾5成、美股逾3成，皆創2022年來最高數字，展望明年盈餘成長能見度仍高，股市後續有望續創高點。策略上，面對股市波動度加劇，可將資金切分更細、提高定期定額次數，並在股市修正時分批佈局優質台股基金及主被動式ETF。

國泰小龍基金經理人黃維泰則分析，儘管近期受到地緣政治緊張、美債殖利率攀升及聯準會（Fed）利率政策不確定性影響，大盤出現短線修正，從4萬2000點附近回落至4萬點關卡，但長期而言，台股表現仍將回歸企業基本面。

觀察台灣上市櫃公司今年首季稅後純益高達新台幣1.56兆元，繳出年增近5成表現，締造史上最佳成績單。顯見台股具備強勁的基本面與亮眼的財報表現，待這波市場短期雜音消化後，大盤有望重啟多頭攻勢。

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