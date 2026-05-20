ESG轉型論壇》陳崇憲：綠能政策搭配綠色金融 確保企業維持國際競爭力

能源署副署長陳崇憲以「永續發展的金融關鍵」為題發表專題演講。（記者羅沛德攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕第一銀行與《自由時報》今舉辦「2026第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」，經濟部能源署副署長陳崇憲表示，能源政策要走向低碳、零碳，但也要讓台灣國際企業具備競爭力，若沒有足夠的綠能元素，國際競爭力就會降低，透過公、私部門合作，把場址、資金、技術等都留在台灣。

陳崇憲提到，全球淨零雖有受到美國總統川普政策影響，但氣候行動仍持續推進，目前來看，美國推出巴黎協定等作為比較保守，但其他國家如歐盟、英國、中國、日本與澳洲等都維持氣候承諾，取代美國政治與技術領導地位，但私部門壓力大，因國際品牌宣示2050年使用100%綠能，但更多企業早在2030年就要達標。

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陳崇憲表示，淨零的目標有貿易壓力與綠色供應鏈推力，除了RE100要求供應鏈使用100%綠能，CBAM碳邊境調整機制讓高碳排產品面臨重稅，「而台灣絕對是出口導向的經濟體」，若沒有相關要素，就進入不了相關供應鏈，能源轉型不僅是減碳義務，更是企業接軌國際與維持競爭力的解方。

他說明，政府要盡力讓綠能生產足夠，滿足企業所需，目前國內綠能占比約13%，而台灣根據氣候條件，發展較多光電、風電，主要還是以多元綠能、深度節能、電網韌性三大面向進行二次能源轉型。

陳崇憲解釋，能源多元是雞蛋別放同一籃子，像過去購買石油就占GDP9到10%，台灣的空間若可以適當運用，供應端將有更多的自主能源；而到2050年綠能占比要達60到70%，電網穩定性非常重要，當電力系統韌性提升，儲能也相對重要。

經濟部也盤點過去數據，風電在台灣建設約十年，裝置容量約4.5GW，已經趕上全球第五名，以去年單一年度來看，新增容量更僅次中國、英國，排名第三；節電更可觀，可少生產電力，深度節電已達108.95億度。

至於金融業關心風險，陳崇憲也說，光電、風電到地熱投資動輒千萬到百億元，因設備都是初期投入，初期都屬於高資本支出、回收期長，單一開發商無法獨力承擔，能源專案評估和傳統財務分析不同，以台灣已併網的離岸風電八個案場，其中兩個比較像企業融資，其他則是透過專案融資，在技術評估會更為嚴謹。台灣也借鏡國外經驗，以出口信貸作為擔保，台灣則有國家融資保證，由國發會、財政部規劃，類似互助會。

政府也透過政策引導完善市場環境，包括綠電信保機制，給購電企業CPPA信用保證；兆元國家投資方案則是引導保險資金投入重大能源建設；離岸風電的保證成數也從六成提升到八成。他強調，綠能政策搭配綠色金融才能確保台灣產業競爭力。

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