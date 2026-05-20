艾訊控制系統需求躍升 全年AI營收比重上看15％

艾訊去年第四季單季營收已首度突破20億元，管理層看好後續每季營收有機會穩定站穩20億元以上水準。（艾訊提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠艾訊（3088）深耕AI運算中心周邊基礎設施市場，鎖定配電管理、液冷控制等高耗電應用場景。發言人黃士青今天在法說會表示，隨著AI資料中心功耗與散熱需求快速攀升，相關控制系統需求同步成長，去年AI運算中心相關業務占整體營收已接近10%，今年有望進一步提升至近15%，成為後續營運的重要成長動能。

黃士青指出，公司去年第四季單季營收已首度突破20億元，後續每季營收有機會穩定站穩20億元以上水準，除了受惠原物料價格因素，實際業務需求也同步增長。目前能源相關業務重心已轉向AI運算中心周邊裝置，應用涵蓋配電系統與冷卻控制，主因AI伺服器耗電量大幅提升，資料中心需透過工業電腦即時管理供電狀態，同時搭配散熱系統以維持機房穩定運作。

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除了AI資料中心，黃士青也看好智慧製造是艾訊目前的主要成長方向之一，主要受惠於歐美企業近年在裁員與缺工壓力下，持續提高工廠自動化程度，新建廠房自動化比重已從過去約五成提升至八至九成，帶動工業電腦需求同步升溫。

艾訊現階段的產品線主要分為自動化（Automation）、基礎建設（Infrastructure）與商業應用（Commercial）三大類，其中自動化產品線仍是推升營收成長的主要動力，應用涵蓋傳統工業電腦、智慧工廠與光學檢測（AOI）等場域。

艾訊也觀察到，高算力邊緣運算需求持續增加，包括工廠AOI檢測、智慧交通與車牌辨識等應用已逐步普及，因此預估未來3至5年「實體AI（Physical AI）」將成為帶動工業電腦產業下一波成長的重要驅動力。

在智慧零售領域方面，黃士青說，近兩年智慧零售需求成長明顯，除受高勞動成本影響外，旗下子公司貢獻也持續增加，今年第一季營收占比已提升至10%。至於博弈業務則維持穩定，占比約10%；醫療應用則因客戶產品新舊世代交替，近期比重略為下滑。

針對近期記憶體、SSD與CPU等原物料價格上漲，艾訊認為對訂單影響有限，主要由於IPC成本占整體AI資料中心建置成本比例相對低，加上多數專案屬客製化專案型態，因此能將成本適度反映給客戶，不至於影響建置進度。

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