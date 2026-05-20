一名美國人將Cyber​​truck開進德州達拉斯湖中進行測試。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克曾表示，特斯拉的Cyber​​truck的防水性能足以使其短暫地充當船隻，因此它可以穿越河流、湖泊，甚至不太波濤洶湧的海洋。對此，一名美國司機竟然將Cyber​​truck開進湖中測試「涉水模式」，導致司機和乘客棄車逃生，駕駛人最後因危害人身安全，也被關進監獄。

馬斯克曾稱，特斯拉的Cyber​​truck雖然車身鍍有鋼板，但並非完全防彈，其安全性達到了「世界末日等級」。他還表示，Cyber​​truck的防水性能足以使其短暫地充當船隻，因此它可以穿越河流、湖泊。

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顯然，有人認真對待了這件事，一名美國人用他的Cyber​​truck在德州達拉斯西北部佔地8000英畝的葡萄藤湖（Grapevine Lake）進行了測試。現在，他被關進了監獄了。

根據格雷普韋恩警方（Grapevine Police）在Facebook上的官方帳號發布的消息：「司機稱他故意駕車駛入湖中，是為了使用Cyber​​truck的『涉水模式』。車輛隨後發生故障並進水。司機和乘客棄車逃生，格雷普韋恩消防局水上救援隊協助將車輛從湖中捕撈設備上來。司機因在水上公園/封閉區域駕駛車輛以及湖泊安全規定的湖泊規定而違反水上設備。」

根據特斯拉官方文件中關於該車型涉水模式的描述是：「允許Cyber​​truck進入並駛過河流或小溪等水體，但同時也指出：最大涉水深度約為32英寸（從輪胎底部測量）。」

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