凱基金75萬股東注意 紀念品領取期限在即 來不及領有替代方案

凱基金75萬股東注意，紀念品領取期限在即，若來不及在期限領取，凱基金控也提供替代方案（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）115年股東常會紀念品為「彩繪花鳥筷（6雙）組」已開放領取，凱基金控今日指出，由於今年紀念品設計頗受好評，各地領取情況踴躍，提醒股東務必在下週二（5月26日）之前儘早領取，以免因數量有限影響領取權益。

若無法在受託期間領取，凱基金控也提供彈性替代方案，股東可在6月9日前透過電子投票方式參與股東會，完成投票程序後，可於7月8日至7月10日，親洽凱基股務代理部（台北市重慶南路一段2號1樓）領取紀念品。

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凱基金控今年的紀念品的「彩繪花鳥筷（6雙）組」，以細緻典雅的圖樣設計結合日常實用功能，兼具美觀與實用性，自消息公布以來即獲得股東廣泛關注，並引發熱烈回響。

凱基金控表示，凡是持股達仟股以上股東，可於5月26日（下週二）前，攜帶開會通知書及相關文件，至全省凱基證券、永豐金證券或中國信託證券受託據點辦理領取。

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