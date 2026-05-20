達人網搶攻8000億線下藍海需求 6月中旬上櫃

達人網6月中旬上櫃。圖為董事長李倫家。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕生活服務媒合平台達人網（7839）董事長李倫家今日表示，達人網媒合居家清潔、家教的需求者與專家，搶攻8000億線下藍海，目前用戶數已達250萬人、活躍專家則約25萬人，未來將藉品牌異業合作、AI創新與海外市場拓展維持成長，並將在6月中旬掛牌上櫃。

達人網以「PRO360」品牌經營生活服務媒合平台，成立至今將近10年，2025年該公司營收1.73億元，毛利率91%，稅後淨利34萬元、年增32.79%，每股稅後盈餘（EPS）2.56元；今年首季稅後淨利則為970萬元，每股稅後盈餘0.73元。

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達人網說明，平台有服務範圍涵蓋居家修繕、清潔搬家、家教課程、健身教練、攝影設計、商業顧問及企業外包等近千項服務，且根據第三方數據平台Similarweb統計，且PRO360的國內流量約為第二大平台的6倍以上，相對同業有競爭優勢。

目前，居家生活服務佔需求的60%，學習、健身等個人需求為23%，設計與行銷等商業需求則為17%。2025年用戶數達260萬人、年增42萬，增加20%，且回客率達到60%。公司也說，回頭客多是使用不同服務項目，展現平台服務多元的優勢。

展望未來，李倫家指出，台灣大車隊、遠傳電信都是達人網策略股東，除已經與台灣大車隊55688 App、遠傳心生活App合作導流外，未來也計畫與更多品牌、通路進行異業合作，目前儘管異業營收比重尚低，不過未來成長空間大。

李倫家也指出，從今年起達人網也展開海外佈局，首要以香港、新加坡與馬來西亞為目標，目前香港營收比重5%、不過已經損益兩平，看香港、新加坡未來2年佔比10%，海外市場未來3年營收比重將達20%，挹注整體營運擴張。

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