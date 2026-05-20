ESG轉型論壇》阮清華：四大財政措施 支持產業永續轉型

財政部次長阮清華表示，四大財政措施，支持產業永續轉型。（記者羅沛德攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕第一銀行與《自由時報》今天共同舉辦「2026第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」，財政部次長阮清華致詞表示，在ESG驅動的轉型浪潮下，ESG成為增強競爭力、吸引投資，決定企業能否在全球供應鏈競爭脫穎而出的關鍵；製造業、科技業積極落實「淨零碳排」，金融業也全力推動「綠色投、融資」協助企業客戶淨零轉型；財政部也在確保國家財政永續同時，靈活運用各項財政工具支持產業永續轉型，讓企業在追求淨零道路上走得更穩、更遠。

阮清華表示，近年來全球ESG發展進入深化與反思期，受到美國政治氛圍轉變影響，國際出現反ESG聲浪，市場甚至出現「綠色沉默」（Greenhushing）現象；但多數企業仍認同永續對成長與競爭力的重要性，落實ESG腳步從未停止，展現ESG對企業營運實質貢獻，讓ESG不再只是口號，而是具體可行的轉型策略選擇。在ESG驅動的轉型浪潮下，ESG成為增強競爭力、吸引投資，決定企業能否在全球供應鏈競爭脫穎而出的關鍵。除了製造業、科技業積極落實「淨零碳排」，希望能躋身綠色供應鏈外，金融業也全力推動「綠色投、融資」，協助企業客戶淨零轉型，但也必須注意「漂綠」等問題。

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阮清華指出，為強化我國永續發展競爭力，賴總統在「國家希望工程」揭示「綠色成長與2050淨零轉型」策略，將以促進關鍵領域創新，引導綠色轉型，帶動新一波經濟成長，過去台灣經濟成長率多在2%至4%之間，2024年超過5%，2025年達8.68%，2026年預估7.71%，且可能上修至破8%。他表示，財政部也致力建構支持企業永續轉型友善環境，多方位支持國家永續發展政策。

首先，提供合宜的租稅優惠。財政部持續優化稅制，為鼓勵企業投入發展減碳技術或購置淨零排放相關設備，提供多項所得稅優惠措施，例如研發支出投資抵減、防止水污或空污設備得縮短耐用年數等，企業進行節能轉型活動符合規定者，都可申請適用，減輕租稅負擔。另為發展國內太陽光電產業，明定專供太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅；購買節能電器、綠能電動車輛或車輛汰舊換新等，也能減免貨物稅及使用牌照稅。

其次，推動永續金融。財政部於2021年督導公股金融事業成立ESG平臺推動永續倡議，以「組織與ESG資訊揭露」、「責任金融」、「環境及社會績效」三大主軸，分三階段持續推動超過40項具體執行方案，包括簽署赤道原則、發行綠色或可持續發展債券等，並於投資、融資及商品審查流程納入ESG因子等，目前進入第三階段。此外，財政部也積極推動發行永續發展債券，且中央與地方政府同步通動，目前已發行355億元，為資本市場提供兼具「頂級信用」與「永續理念」全新投資標的。

再者，透過國有土地引進碳匯產業。除配合綠能政策提供國有土地及建立標租造林機制外，因應2050淨零排放政策及產業發展需求，財政部國產署擇定2處將近100公頃國有土地做為執行溫室氣體自願減量專案標的，引進自然碳匯產業，預計今年6月完成造林作業，將可產生約7.4萬噸自然碳匯量，為協助產業邁向碳中和重要基礎。

最後，鼓勵民間投資綠能建設。配合國家政策發展需要，於「促參法」公共建設類別新增「綠能設施」，以提高民間參與綠能公共建設誘因。截至今年4月底，民間參與綠能建設案件共計17件，希望能結合民間能量及政府資源，打造兼具經濟效益與永續發展價值公共建設。

阮清華表示，企業轉型好比馬拉松競賽，是一場需要策略、耐力、配速與資源投入的長期戰。財政部也在確保國家財政永續同時，靈活運用各項財政工具，支持產業永續轉型，讓企業在追求淨零道路上，走得更穩、走得更遠。他說，相信透過今日論壇分享及交流，能夠深化社會大眾對永續議題體認，也為政策制定帶來新視野，使政策落實更臻完善，讓我們攜手打造一個更有韌性、更低碳、更具生物多樣性及永續發展的未來。

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