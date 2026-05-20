搶攻AI算力儲能商機！台普威能源5月27日登錄興櫃。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）集團再添資本市場生力軍!以儲能系統整合與能源管理的台普威能源（7921）正式通過櫃買中心公開發行申報生效，並取得登錄興櫃同意函，預計於5月27日正式掛牌興櫃，參考價為每股108元。台普威總經理馮浩翔認為，隨著AI運算、半導體產業與資料中心催生全球電力需求迎來爆發式成長，儲能產業成為新能源市場關注焦點。

台普威去年營收32.82億元、年增404%，營業利益5.02億元，每股稅後盈餘（EPS）8.49元，皆創歷史新高，今年1至4月累計營收6.4億元，受惠日本高毛利市場的營收占比持續攀升，預料整體毛利率及獲利能力將再進一步提升。

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馮浩翔表示，隨著AI應用與高效能運算快速發展，AI算力中心對供電穩定與零中斷的需求大幅提升，儲能系統也將成為大型AI算力中心的關鍵基礎設施，而台普威具備儲能全生命週期「一站式服務」能力，並掌握儲能軟體與控制系統等核心技術，可依不同國家電網規範與應用需求，快速提供客製化解決方案，持續拓展海外市場。

截至目前，台普威累積建置實績已達412MW，為國內具代表性的儲能系統整合業者之一，除深耕台灣市場外，也積極拓展日本與澳洲市場，其中日本已完成10座儲能案場併網，並已有案場正式投入日本電力交易市場，目標2027年日本市場累積規模達500MW。

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