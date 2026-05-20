台股力守4萬點 法人看跨國龍頭資本支出躍增、挹注台股續揚

台股力守4萬點大關，法人看跨國龍頭資本支出躍增、挹注台股續揚。（資料來源:Bloomberg）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期不論台股或美股皆出現高檔震盪，台股今（20）日力守4萬點大關，玉山投信指出，從近期美國跨國龍頭企業的財報數據動向可以看出，AI成長性仍有增無減，不論對於台股的成長性或是信心面都屬正向訊號，特別是四大雲端服務（CSP）業者的資本支出在今年預估皆持續擴張，不僅反映短期需求能見度提升，也象徵雲端與AI人工智慧正進入長期結構性成長階段。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，除資本支出增加外，四大CSP業者的AI應用發展更為全面，如亞馬遜驅動電子商務、雲端運算和廣告等核心業務的收入，以客戶為中心，推出AI購物助理；谷歌從基礎設施到應用層面的全面布局，提升搜尋查詢量、Gemini App月活用戶快速增長等；Meta透過AI驅動廣告效率與平台商業化， 並以Instagram與Reels廣告帶動的轉換率成長；至於微軟由雲端服務（Azure）驅動成長，以及Copilot系列商業化，轉化為高利潤的軟體和雲端訂閱收入等。

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王偉哲進一步分析，今年AI龍頭企業不僅本益比明顯低於當年科技股高峰，更具備強勁自由現金流與實質盈餘成長，而市場觀察重點在於這些雲端巨頭是否能證明資本支出能有效轉化為經常性營收，也就是從AI預期行情轉為AI驗證行情。

面對台股拉回整理，王偉哲表示，近期主要是受到債市波動以及對通膨、利率前景擔憂升溫，市場擔心聯準會可能轉為升息，導致AI相關類股首當其衝，股市也從強勢多頭熄火，但不代表成長趨勢結束，短線預期會以大盤高檔震盪方式呈現並修正乖離率；他認為，這波AI爆發相關的中、上游廠商皆屬於台灣供應鏈，且電子類股營收獲利成長幅度明顯優於加權指數，具備中長期競爭優勢，可望成為支撐台股多頭趨勢延續的核心力量，市場拉回時投資人反而宜逢低布局，以半導體測試、光通訊、半導體設備等產業為主要投資方向。

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