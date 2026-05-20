都是名校畢業、懂投資？千萬富翁的「14個迷思」顛覆想像

美媒整理出14個關於千萬富翁的常見迷思。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經新聞網站報導，「累積千萬資產」是許多人嚮往的重要里程碑。以下整理出14個關於千萬富翁的常見迷思。

1.必須出生在有錢家庭：雖然有家世背景、繼承財產確實更容易累積財富，但這並非必要條件。根據富達投資（Fidelity）調查，82%的千萬富翁都是白手起家，並非靠繼承致富。真正從父母身上繼承的，往往是價值觀，例如責任感、努力工作、自我成長等習慣。

請繼續往下閱讀...

2.高薪就等於一輩子不愁吃穿：很多高收入家庭看似賺很多，卻仍然存不到錢。事實上，收入越高，往往也越容易提高生活開銷。真正讓人成為千萬富翁的，不是「賺多少」，而是「存多少」。研究指出，千萬富翁平均會把收入的31%存起來。

3.致富全靠運氣：運氣或許有幫助，但真正的富人通常不是亂賭，而是進行「有計畫的風險管理」。致富的核心，其實還是長期儲蓄與投資，而不是一夜暴富。

4.一定要在退休前賺到所有錢：很多人認為退休後財富只會越來越少，但事實並非如此。有些人在退休後，反而因投資、創業或副業，讓資產持續增加。

5.一定要有名校學歷：很多人以為千萬富翁一定是名校畢業。但有研究指出，只有8%的千萬富翁擁有碩士學位法律、醫學等高學歷比例其實不高，高學歷可能提高收入，但不一定提高致富機率。

6.千萬富翁都在大公司工作：雖然不少富人來自科技業、金融業，但研究發現66%的千萬富翁其實是自己創業。而且許多富人都不只一種收入來源。

7.成功一定來得早：很多人想到富豪，就會想到年輕創業家。但美國千萬富翁平均年齡其實是62歲，而且38%超過65歲。研究甚至發現，50歲創業成功的機率，是30歲的兩倍。

8.有錢人就沒有煩惱：千萬富翁最擔心的事情，其實是健康問題、醫療費用、未來財務安全、如何度過退休生活，錢無法完全消除焦慮。

9.富人對未來都很有把握：調查顯示，只有17%的千萬富翁對未來財務非常有信心。即使有錢，很多人依然擔心退休金、投資報酬與市場變化。

10.千萬富翁一定有理財顧問：其實只有約三分之一的千萬富翁有固定理財顧問。真正降低焦慮的關鍵，不一定是找專家，而是提升自己的財務知識。

11.富人都是投資高手：58%的千萬富翁坦承，自己對投資仍有很多不懂。但他們有一個共同點，持續存錢、長期投資。真正穩定致富的方法，往往不是短線交易，而是長期持有低成本指數型基金。

12.千萬富翁都住在大城市：千萬富翁其實遍布各地。地點不是關鍵。

13.千萬富翁都開名車：很多人以為富豪一定開特斯拉等昂貴車。但研究發現，美國千萬富翁最常開的車其實是Ford（福特）。真正的富人，通常不會過度炫富。

14.富人每天都在享樂：事實上，多數千萬富翁仍然持續工作，而且很多人非常熱愛自己的工作。即使已經財富自由，仍有約80%的千萬富翁繼續上班。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法