涉內線獲利千萬！可成董座洪水樹家族獲不起訴 高檢署發回續查

可成科技董事長洪水樹。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕金屬機殼大廠可成科技董事長洪水樹，涉嫌於2020年、2021年兩度發動庫藏股期間，透過親友帳戶買賣自家公司股票，不法獲利及擬制性獲利逾千萬元。台北地檢署偵結後認定罪嫌不足，上月對洪水樹及其家族等8人作出不起訴處分；高檢署審查後，認為偵查尚未完備，昨撤銷不起訴處分，發回北檢續行偵查。

可成科技成立於1984年，為全球3C金屬機構件供應商，主要生產鋁、鎂、鋅及不鏽鋼等金屬機殼與內構件，客戶涵蓋多家國際品牌筆電及消費性電子廠商。公司早期以硬碟機鋁合金壓鑄起家，後主攻筆電與手機機殼市場，具備鎂鋁合金壓鑄、CNC加工與表面處理能力；近年則逐步淡出手機供應鏈，轉向醫療器材、半導體設備及航太精密加工等高階製造領域。

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依公開資訊，可成科技董事會曾於2020年3月17日決議實施庫藏股，預計買回2500萬股，執行期間為2個月，買回價格區間為每股132元至354.2元，預定買回總金額上限為1455億餘元；並於2021年9月16日再度決議實施庫藏股，同樣預計買回2500萬股，執行期間2個月，買回價格區間為每股109.2元至256.8元，預定買回總金額上限約1444億餘元。

檢調獲報，洪水樹於兩次庫藏股實施期間，涉嫌在禁止交易期間透過親友帳戶買賣公司股票，疑涉違反證券交易法內線交易罪。檢方於2024年間發動搜索約談，訊後諭知洪水樹以1000萬元交保；其妻林珍玫、子女洪仲凱、洪偉修及洪怡婷、弟弟兼可成總經理洪天賜，各500萬元交保，洪天賜妻子郭素美則以300萬元交保。

北檢偵查後認為，洪水樹等8人雖有相關交易行為，但尚難證明具有內線交易犯意或取得不法利益，因此認定罪嫌不足，上月予以不起訴處分，並依職權送請高檢署再議。

不過 高檢署審查後認為，北檢偵查仍未完備，相關事證尚待釐清，昨撤銷8人不起訴處分，全案發回並命令續行偵查。

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