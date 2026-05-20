ESG轉型論壇》鄒景雯：3大引擎合流 台灣轉為淨零轉型典範輸出國

《自由時報》總編輯鄒景雯致詞表示，在混亂的世界中，永續不再是行有餘力的公益，而是在地緣政治衝突、供應鏈重組中，維持生存與領先的「韌性指標」。（記者羅沛德攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕第一銀行與《自由時報》今舉辦「2026第一銀行ESG驅動企業轉型論壇」，《自由時報》總編輯鄒景雯致詞表示，在混亂的世界中，永續不再是行有餘力的公益，而是在地緣政治衝突、供應鏈重組中，維持生存與領先的「韌性指標」。當「政策的引導力」、「金融的分配力」與「產業的執行力」合流，台灣才能從被動因應國際規範，轉變為「淨零轉型的典範輸出國」。

鄒景雯表示，在高度不確定的環境中，能夠與跨部會的決策者以及指標性的企業共聚一堂，不僅是為了探討ESG，更是為了在變局中尋找台灣競爭的新路徑。如果未來10年最大的經濟風險不再只是傳統的景氣循環，而是氣候風險帶來的系統性衝擊，我們該如何因應？如果國家與企業競爭力的來源，不再單純取決於「成本與效率」，而是取決於「韌性與永續含金量」，我們又該如何重新布局？這正是我們今日論壇討論的核心命題。

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她指出，每個時代對「永續」的理解都有不同，也反映了當代最深的焦慮。在20世紀，我們關注污染防治與資源耗盡，試圖延緩損害。21世紀初，永續演變為全球治理與ESG框架，成為企業的必修課。演變到今天，永續已從「外部成本」轉化為「資產負債表的核心」。在混亂的世界中，永續不再是行有餘力的公益，而是在地緣政治衝突、供應鏈重組中，維持生存與領先的「韌性指標」。

鄒景雯表示，這場論壇的意義在於我們串聯了推動轉型的三大引擎：1.政策引導： 財政部、農業部及能源署的參與，代表國家正從稅制、資源管理到能源轉型，搭建穩固的政策支架。2.金融分配： 第一銀行長期深耕ESG，榮獲2025年CDP評比3A殊榮，是台灣唯一、全球23強，更7度獲國家企業環保獎最高榮譽， 6 度獲得巨擘獎，也是台灣唯一，證明金融業能發揮精準的引導作用，將資金活水注入低碳轉型。3.產業執行： 作為國際模範生的台積電，展現了頂尖企業如何透過供應鏈標準，拉動整體產業鏈的升級。

她強調，當「政策的引導力」、「金融的分配力」與「產業的執行力」合流，台灣才能從被動因應國際規範，轉變為「淨零轉型的典範輸出國」。永續轉型不能只停留在理念，必須深植於國家發展、企業治理與投資決策之中。《自由時報》非常榮幸能與第一銀行共同舉辦這場論壇，期盼透過今日的對話，在不確定的環境中找到確定的方向，為環境、國家與企業創造多贏的局勢。

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