荷姆茲海運風險升高 中俄推進「西伯利亞力量2號」天然氣管線

隨著荷姆茲海峽局勢升高、海運能源供應風險增加，俄方持續推進「西伯利亞力量2號」對中輸氣計畫。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在荷姆茲海峽航運危機持續之際，中國與俄羅斯20日於北京舉行高峰會談，能源安全與替代供應路線成為外界關注焦點。俄國總統普廷與中國國家主席習近平會晤期間，再度推進連接俄中兩國的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管線計畫。分析認為，中東局勢升高後，北京正重新評估對海運能源的依賴風險。

根據法新社報導，美國總統川普日前訪問中國後，未能在荷姆茲海峽航運問題上取得明顯進展。隨著中東戰事影響原油與天然氣供應，俄方則試圖以陸路能源作為替代方案，強化對中國市場的出口布局。

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「西伯利亞力量2號」計畫預定經蒙古，將俄國天然氣輸往中國，每年輸送能力約500億立方公尺。由於中國大量能源進口仍仰賴中東海運，這條陸上管線被視為降低航運風險的重要選項之一。對北京而言，未來若海上能源運輸受阻，陸路天然氣供應的重要性可能進一步上升。

習近平在北京人民大會堂與普廷會談時表示，中俄雙方近年持續深化戰略協調與政治互信。根據中國官媒發布內容，習近平並提到當前國際局勢出現「單邊與霸權逆流」。普廷則稱，中俄關係已達「前所未有的高水平」。

不過，外界關注焦點仍集中在能源合作進展。俄羅斯近年因烏俄戰爭遭西方制裁，能源出口逐漸轉向亞洲市場，中國目前已成為俄國能源主要買家之一。隨著荷姆茲海峽局勢升溫，俄方也希望加快推進天然氣陸路輸送計畫。

新加坡南洋理工大學學者查爾（James Char）指出，中國高度依賴全球主要航道維持經濟運作，北京仍希望中東衝突儘快降溫。不過在海運能源供應面臨不確定性下，陸路能源管線的戰略價值也再度受到關注。

目前中國尚未正式宣布「西伯利亞力量2號」最終推進時程，相關計畫仍待北京與莫斯科進一步協商。

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