4家台灣科技股前景旺！台積電、聯發科領軍 麥格理全說了

麥格理銀行薦台灣領先的科技股，點名以台積電為首的4家公司股票。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球著名金融集團麥格理銀行（Macquarie ）推薦台灣領先的科技股，點名以台積電為首的4家公司股票，可望受益於人工智慧和高效能運算的需求。

麥格理的分析重點關注在於人工智慧晶片製造，以及下一代伺服器基礎設施領域擁有強大業務的公司。以下為前景看好的名單：

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1. 台積電

台積電憑藉其在高效能運算領域的統治地位，繼續維持其首選地位。該公司在高效能運算領域的投資佔比在2026年第一季達到60%以上。

台積電在人工智慧晶片製造的前端先進製程和後端先進封裝方面，仍然保持絕對領先地位，為客戶提供獨特的一站式交鑰匙解決方案。這種全面的服務模式使台積電在半導體代工市場中脫穎而出。

2. 聯發科

這家晶片設計公司憑藉其向人工智慧專用積體電路（ASIC）專案策略轉型而排名第二。

聯發科正迅速擴大其人工智慧ASIC業務規模，麥格理估計，到2027年，該業務部門的收入將超過該公司智慧型手機的收入。預計人工智慧專用積體電路業務板塊將貢獻約120億美元的收入，占公司當時總收入的40%。

3. 力旺電子

因受益於基於硬體的新安全趨勢而獲得認可。麥格理認為，力旺已做好充分準備，能夠掌握半導體應用領域對安全解決方案日益增長的需求。

4. 智邦科技

這家網路設備製造商被認為是下一代ASIC伺服器在擴展網路中採用交換器托架的主要受益者。

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