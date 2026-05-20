併購議題引爆殺機？第一金三大說明闢謠 暫無公民併規劃

第一金三大說明闢謠，暫無公民併規劃。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期「公股投信四合一」以及國票金「公民併」議題引發投資人高度關注。身為傳聞中焦點的第一金（2892），近期股價受不確定性影響劇烈震盪，第一金緊急發布三大說明，強調暫無公民併規劃、投信合併對第一金影響甚微，此外第一金基本面強勁，前4月獲利創歷史新高。

第一金今以28.1元開盤後，隨即重挫逾5%，最低下探至27.55元，且開盤一小時內就爆出高達10萬張成交巨量，引發市場關注。

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有分析師指出，第一金股價震盪主要是市場對於公股投信四合一以及後續公民併議題充滿不確定性，由於第一金在公股投信中被點名將是存續銀行，並傳出未來持股比例第一金將高達50%。此外，國票金即將進行董事改選，在財政部指揮下，泛公股將拿下國票金主導權，下一步將評估「公民併」可能，包括第一金、兆豐金以及彰銀都有可能是發動併購主體。

相關併購消息使第一金股價充滿想像空間，但整併效率、內部人員安置也備受關切，使第一金股價近期走勢震盪。

第一金為穩定市場信心，盤中火速做出以下三點澄清：

1、 針對媒體報導之「金融公民併購案」，本公司鄭重聲明目前並無此項規劃。

2、 有關四家公股金控旗下投信子公司之合併案，目前內部尚在研議階段。然而，投信事業不論在資產或獲利表現上，佔第一金控整體的比重均低於 1.5%，即便進行整併，對本公司實質影響也極為有限。

3、第一金控營運表現亮眼，4 月份單月稅後淨利近 32 億元（月增 16.5%）；累計前4月稅後淨利達 114 億元（年增 23.3%），每股稅後盈餘（EPS）為 0.79 元。無論是單月獲利或累計獲利，雙雙寫下歷史新高紀錄，顯示公司基本面依舊穩健。

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