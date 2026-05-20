70歲婦退休月領3.4萬卻哭喊「快活不下去」 兒回老家見1幕頭皮發麻

日媒揭示，獨居長輩缺乏即時協助，更容易出現購物失控與財務問題。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名70歲婦人每月擁有17萬日圓（約新台幣3.4萬元）年金收入，原本應足以維持基本生活，卻突然向兒子求助「生活快撐不下去」。43歲兒子返鄉查看後，竟在半年未回的老家中，看見堆積如山的紙箱與大量未拆封商品，意外揭開高齡者的失控問題。

根據日媒報導，43歲上班族翔太（化名）與妻小住在神奈川縣，父親3年前過世後，70歲母親和子（化名）便獨自住在埼玉縣老家。

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日前，和子突然打電話向兒子求助，表示「我遇到了一些經濟困難…」，哭喊快活不下去，希望能提供生活費援助。由於母親每月除了自身年金外，還有遺族年金收入，合計約17萬日圓，讓翔太對「生活困難」一事感到相當疑惑。他進一步詢問原因時，母親卻始終說不清楚，讓他察覺情況不對勁，決定立刻返鄉查看。

沒想到，一打開老家大門，眼前景象讓他當場愣住。家中走廊、客廳堆滿大量紙箱，甚至一路堆到走道深處，幾乎難以通行。和子則尷尬坦承，這些都是近期網購寄來的商品。

原來半年前，翔太因擔心母親年紀大、出門購物不方便，曾教她使用網路購物，希望她能更輕鬆購買日用品。隨著附近商店陸續歇業，網購也逐漸成為和子的主要採買方式。

然而，從原本購買生活用品開始，她後來連保健食品、化妝品、家電等商品，只要覺得「看起來不錯」就會下單。更嚴重的是，她無意間就訂閱了定期送貨服務，但並未察覺，也不懂如何取消。

結果商品不斷重複寄送，家中很快堆滿紙箱，生活空間與財務狀況也逐漸失控。翔太坦言，看到母親陷入這樣的情況後，內心十分自責，認為是自己教她使用網購，才讓她一步步掉入消費陷阱。

報導指出，翔太最後花了數天時間，才逐一協助母親取消定期購買服務、整理堆積商品，部分商品甚至因解約程序繁雜，讓他相當頭痛。

專家指出，許多高齡者因不熟悉訂閱制、信用卡扣款與網頁廣告操作，容易在不知情情況下持續消費。再加上獨居長輩缺乏即時協助，更容易出現購物失控與財務問題。

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