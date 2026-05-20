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打造萬坪體感娛樂夢工廠 智崴橋科新廠正式啟用

2026/05/20 13:10

智崴橋科新廠正式啟用，董事長歐陽志宏表示將打造萬坪體感娛樂夢工廠。（業者提供）智崴橋科新廠正式啟用，董事長歐陽志宏表示將打造萬坪體感娛樂夢工廠。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕體感娛樂系統供應商智崴資訊（5263）今（20）日舉辦「智崴集團橋科廠新建工程落成啟用典禮」，宣布橋頭科學園區新廠正式啟用，董事長歐陽志宏指出，橋科廠將作為智崴集團高階體感設備的研發、製造與測試基地，並以結合工程技術與沉浸式娛樂體驗的「夢想實現工廠」為定位，為全球主題樂園及娛樂觀光業者打造從創意發想、內容製作到設備營運的完整體驗解決方案。

歐陽志宏表示，橋科廠不是傳統製造廠房，而是導入自動化生產流程及獨家AI動態模擬技術，加速產品測試與製造效率，成為結合AI科技、將想像化為現實的「夢想實現工廠」，也為橋頭科學園區注入更多元且具國際視野的產業樣貌，更是亞洲唯一具備各國安全標準認證資格的設備供應商。

智崴橋科廠一期及二期整體總樓地板面積預計將超過1萬坪，總投資金額約20億元，為因應國際重要客戶訂單，第一期廠房投資為8.8億元，已投資完畢，啟用後正式投入量產，將可提升平均單價（ASP）15－20%，產量增加4－5倍，待產能滿載後，將啟動第二期投資。

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