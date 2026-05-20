三星停工誰最開心？韓媒 :「這國」半導體股狂飆 全因一則市場傳聞

三星電子工會宣布罷工，中國晶片股狂飆，市場開始押注「中國替代」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子勞資雙方談判破局，工會宣布明天（21日）開始罷工。消息一出，南韓股市開始下跌，三星股價也跳水超過3%；但，中國半導體類股則全面走強。對此，南韓媒體報導，市場擔憂全球記憶體供應可能出現震盪，激勵中國半導體類股走強，這樣說法主要來自市場出現的一種說法：「如果三星電子出問題，最後受益的可能是中國」。

韓媒指出，短期內三星電子供應鏈的不穩定性，可能會刺激中國半導體股的投機性買盤，尤其是在人工智慧伺服器和高效能記憶體（HBM）需求飆升的情況，對供應中斷的擔憂可能直接轉化為價格上漲的預期。

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中國半導體股價飆升，由中芯國際和華虹半導體領漲，被市場視為對「三星供應鏈不穩定，預期中國產品替代供應鏈」這一情緒的過度反應。

據報導，三星電子工會宣布21日啟動全面罷工，這次可能參與罷工的人數高達4.8萬人，將成為三星歷史上最大規模勞工行動，也引發市場對DRAM與NAND供應中斷的擔憂。部分研究機構甚至預估，若罷工持續擴大，全球DRAM供應可能減少3%至4%，NAND供應則可能下滑2%至3%。

在此背景下，中國半導體股全面爆發。其中，中芯國際 （SMIC）表現最受市場關注。這家中國最大晶圓代工廠20日在香港股市一度大漲9%，股價來到港幣74.4元，終結連續5個交易日跌勢。

另一家中國第二大、全球第六大晶圓代工廠華虹半導體也同步狂飆，在上海科創板一度大漲超過13%，股價衝上人民幣170元。

此外，中國Fabless晶片公司兆易創新（GigaDevice）漲勢更為驚人，盤中暴漲超過15%。該公司今年1月在港股掛牌時發行價僅港幣162元，截至目前的累計暴漲已超過320%。

分析指出，目前市場的核心邏輯相當直接：只要三星供應鏈出現不穩，中國半導體企業就有機會吃到「替代效應」與「轉單預期」。尤其在AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）需求持續爆發之際，任何供應中斷風險，都可能迅速轉化為市場對價格上漲與替代供應商受惠的想像空間。

近年，受中國政府大力扶植，中國半導體產業正持續加速本土化與產能擴張。即使面臨美國制裁，SMIC與華虹等企業仍持續推進成熟製程與供應鏈自主化，「半導體自主化」也已成為中國市場的重要投資主題。

不過，部分專家提醒，市場短線反應可能存在過度樂觀成分。因為三星真正具備優勢的，是高階DRAM與HBM等先進記憶體領域，而目前中國企業在該技術上仍與三星存有明顯差距。

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