森崴下市淪為壁紙 台電：是與富崴簽約、森崴財務需釐清

台電董事長曾文生（右2）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕森崴（6806）淨值轉負數即將下市，由於森崴子公司富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫，此案20日在立法院引發關注。台電董事長曾文生多次強調，與台電簽約是富崴能源，森崴的虧損需要釐清；經濟部長龔明鑫則強調，台電二期最困難的部分基樁都已裝好，只剩風機安裝，希望工程還是能夠完成。

立委鄭正鈐指出，台電二期由富崴能源得標，決標金額為628.88億台幣，但森崴認列巨額預期合約損失，淨值轉負數，影響超過7萬名投資人，他說，當初響應綠能國家隊，富崴是第一個全包、統包的綠能國家隊，但現在森崴將下市，台電該如何因應。

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曾文生重申，台電二期風場的得標廠商是富崴能源，但森崴下市是富崴財務出狀況，還是其他轉投資帶來比較大虧損，「必須要釐清」；森崴是上市公司，財務問題也不方便替代回答。

經濟部長龔明鑫也說，雙方依照合約進行，兩造若對合約有不同意見，如不可抗力因素等，就到公共工程委員會協處。但以經濟部立場是，台電二期最困難的基樁都已裝好，只剩風機安裝，經濟部希望工程能夠完成。

立委楊瓊瓔也關切此案，她說，台電二期依照合約應是去年底完工，若按照合約，目前還有30座風機尚未安裝完成，一天罰款是3150萬元，一個月就是10億元，痛批台電二期「爛尾」，更有搬錢三部曲，包括高價變更風機、實際發包運維預算、溢價採購工作船等，不要讓台電淪為私人提款機。

曾文生重申，工程因各種因素有落差，廠商有具體理由都可以去提出申訴。

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